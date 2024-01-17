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現階段最安全資產絕對是美債！ 專家：00687B風險極低且獲利還不錯的標的

聯合新聞網／ 喬把拔的投資日記
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

國泰20年美債（00687B）最好的選擇？

如果你問我現階段什麼是安全資產，我會告訴你，美債絕對是首選，隨著美國聯準會升息到了盡頭，降息也將隨之而來，美債殖利率下滑，也意味著美債的價值上升。

我們將利率概念拉回源頭，升息與降息的條件取決於通膨是否放緩，目前聯準會認為，升息成效已達目的，通膨獲得控制，只要維持高利率，通膨在2025年有望回到合理區間。

但相反，如果哪天你看到通膨死灰復燃，經濟情勢又表現的非常好，升息的可能性重新被提及時，美債殖利率勢必重新上揚，美債就會爆雷，但目前從經濟數據上，幾乎看不到這樣的條件就是了。

此時投資人就提出疑問了，既然不會升息，那為什麼美債漲不動呢？這關鍵在於降息的幅度，當美國示意經濟軟著陸，表示經濟依然強韌，那聯準會就不急於過度降息，這就和市場期待不同，先前漲多的就得回吐一點。

但如果你將投資尺度拉到2年乃至3年來看，通膨一旦回歸2%，那美債也該回到他應有的位置，從投資的角度來看，這就是風險極低且獲利還不錯的標的。

最後還有一種情況會見到快速降息，即全球陷入金融風暴，如果當你聽到美國大型銀行出現財務危機的風聲乃至破產時，聯準會就勢必被迫進行快速降息，至時股市崩潰，債市則會出現高額報酬。

簡單來說此時的美債，進可攻退可守，為安全係數相當高的標的。

◎本文已獲 喬把拔的投資日記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00687B國泰20年美債 通膨 升息 債券ETF 美國聯準會

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