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0056要怎麼買才不會睡公園…配0.7該進場？ 專家：股價37元計算屬便宜價

聯合新聞網／ 股海老牛
台股示意圖。本報資料照
台股示意圖。本報資料照

高股息ETF老大哥0056成立16年，規模近2450億元，是高股息ETF居首，2023年含息報酬率56.88%，並且2023年平均填息天數僅13天。

本次配息0.66元（備註：第二階段配息公告出爐，配息自0.66元提升至0.7元！），除息日為1/17號。老牛教你如何買，才不會睡公園哦！

前十大持股

0056之3大新制度：改為季配息、持股增加至50檔，加入平準金制度。

0056篩選機制：「未來式」，預測未來一年現金股利殖利率最高的50檔。

目前第一大持股為「IC設計龍頭：聯發科」為半年配息制，可平穩未來股利挹注。

0056 定期定額績效

不少人擔心長期投資0056，是否會住公園？老牛將存股一年、三年、五年的報酬率都整理好了，答案當然是千萬別擔心啦！

淨值組成

ETF的股價走勢跟淨值息息相關，老牛幫大家拆解淨值目前的組成。大家最想知道的是，未來股利可以怎麼發？詳細看內容說明，你就知道如何評估囉！

淨值組成 = 面額 + 收益平準金 + 資本平準金

若每季皆配0.66元，估算至少可再連續配6季

進入除權息旺季，股利會再挹注，收益平準金會再上升，淨值同樣拉高

近3年配息&近3季配息

看完淨值之後，高股息ETF最重要的就是配息數據，我們從歷年的數據當中，可以發現到趨勢及端倪哦！

0056近年配息趨於穩定，皆落在2元附近，最少發1.8元，去年發2.2元最多。

3年平均配出2.03元股利，可發現股利發放逐年攀升的趨勢。

由於0056剛改為「季配息」，故仍需觀察今年後續配息狀況。

不懂如何去估價嗎？老牛提供「保守版」及「樂觀版」兩種估價方式，給你參考。記得一定要學起來。

「保守版」估價：算出便宜價

若以近3年平均配出2.03元股利來估算

現在價格=37.68元（2024/1/3）

便宜價（7%利率）=29.0 元

合理價（6%利率）=33.8 元

昂貴價（5%利率）=40.6 元

目前位於「合理偏高」位階

「樂觀版」估價：算出便宜價

若以每季均配0.66元來估算，近一年配息共2.64元

現在價格=37.68元（2024/1/3）

便宜價（7%利率）=37.7 元

合理價（6%利率）=44 元

昂貴價（5%利率）=52.8 元

目前位於「便宜價」位階

老牛總結

0056宣布本次配息0.66元（備註：第二階段配息公告出爐，配息自0.66元提升至0.7元！），年化殖利率超過7%，老牛帶夥伴們從持股、淨值、配息等角度進行解析。

從淨值中的「收益平準金」項目中可以發現，若0056未來每季皆大方配0.66元，保守估計至少可再配6季。待除權息旺季時，領到的股利會再挹注，且拉高淨值。

老牛採用「保守版」及「樂觀版」作為範例，試算0056便宜價位階。夥伴們可以自行參考。

除息交易日為1/17號，想領息的夥伴記得要在1/16號前提早買進哦。

◎本文內容已獲 股海老牛 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0056元大高股息 季配息 收益平準金 報酬率 定期定額 ETF

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