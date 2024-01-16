存0056、00878、0050還是中信金、富邦金？ 她：過去金融股這兩年選投資ETF

買熱門金融股還是熱門ETF

剛公布112年12月定期定額個股、ETF交易戶數排行榜

ETF前十檔有五檔是高股息ETF

（0056、00878、00713、00919、00929）

有四檔算巿值型ETF

（0050、006208、00692、00950）

只有一檔產業型ETF

（00881）

個股前十檔有七檔是金融股

（兆豐金、玉山金、合庫金、第一金、中信金、台新金、富邦金）

雪倫過去會投資金融股的原因跟多數投資朋友一樣，股價、股息相對穩。

這幾年存金融股有很深的體會，2022年初金融股股價大漲、配息不錯，吸引很多投資朋友進場布局。

大家的想法應該都差不多：想要領息、填息後還能賺到資本利得。

相信在2022年進場布局的投資朋友，應該有跌一小跤。 金控旗下的壽險公司因為認列防疫保單損失而造成獲利減損，後來也因為FED暴力升息，所投資的海外債券價格下跌以致要提列帳面損失等負面消息，使得股價及配息都不盡理想。

即使過了二年，以國泰金來說，雪倫在2022/1/21 買到64.2元，在更早之前買的價格又更高，但我去年有認賠先賣掉一些。

時間拉回到現在2024/1/15，國泰金盤中股價44.5元，加上2022年配息3.5元，2023年配息0.9元，合計4.4元；64.2元-44.5元-4.4元=15.3元（賠）。

所以囉，不論是投資ETF還是個股，千萬不要看到一年的高息就衝進去買，如果有人跟你說沒關係，存股就是不要賣，領股息就好，這樣的話千萬不能聽！

資金會有效益問題，錢虧了就是虧了，安慰自己沒關係，每年可以領息，領個十年就回本，這邏輯非常怪。

因為領的是你本來就該有的息

何況如果這本錢投資在別的商品，所得的獲利說不定可以讓總虧損減少。

過去雪倫存個股，這二年投資ETF，雪倫現在真心覺得ETF是個好產品。

不用看盤，只要選對標的（選巿值ETF、高股息ETF較適合一般投資朋友）、定期定額、逢低（底）勇敢布局就好了，有哪些標的可以選？考卷的考題跟答案不就在上面了嗎！

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