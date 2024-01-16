快訊

NBA／格林復出無用！勇士末節得分荒不敵殘陣灰熊

2024「全球最安全航空公司」出爐！這家航空奪冠 長榮航空排第14

礁溪驚爆槍戰「女被強押旅館」！警攻堅駁火10槍 嫌中2彈急救

存0056、00878、0050還是中信金、富邦金？ 她：過去金融股這兩年選投資ETF

聯合新聞網／ 財經雪倫
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

買熱門金融股還是熱門ETF

剛公布112年12月定期定額個股、ETF交易戶數排行榜

ETF前十檔有五檔是高股息ETF

（0056、00878、00713、00919、00929）

有四檔算巿值型ETF

（0050、006208、00692、00950）

只有一檔產業型ETF

（00881）

個股前十檔有七檔是金融股

（兆豐金、玉山金、合庫金、第一金、中信金、台新金、富邦金）

雪倫過去會投資金融股的原因跟多數投資朋友一樣，股價、股息相對穩。

這幾年存金融股有很深的體會，2022年初金融股股價大漲、配息不錯，吸引很多投資朋友進場布局。

大家的想法應該都差不多：想要領息、填息後還能賺到資本利得。

相信在2022年進場布局的投資朋友，應該有跌一小跤。

金控旗下的壽險公司因為認列防疫保單損失而造成獲利減損，後來也因為FED暴力升息，所投資的海外債券價格下跌以致要提列帳面損失等負面消息，使得股價及配息都不盡理想。

即使過了二年，以國泰金來說，雪倫在2022/1/21 買到64.2元，在更早之前買的價格又更高，但我去年有認賠先賣掉一些。

時間拉回到現在2024/1/15，國泰金盤中股價44.5元，加上2022年配息3.5元，2023年配息0.9元，合計4.4元；64.2元-44.5元-4.4元=15.3元（賠）。

所以囉，不論是投資ETF還是個股，千萬不要看到一年的高息就衝進去買，如果有人跟你說沒關係，存股就是不要賣，領股息就好，這樣的話千萬不能聽！

資金會有效益問題，錢虧了就是虧了，安慰自己沒關係，每年可以領息，領個十年就回本，這邏輯非常怪。

因為領的是你本來就該有的息

何況如果這本錢投資在別的商品，所得的獲利說不定可以讓總虧損減少。

過去雪倫存個股，這二年投資ETF，雪倫現在真心覺得ETF是個好產品。

不用看盤，只要選對標的（選巿值ETF、高股息ETF較適合一般投資朋友）、定期定額、逢低（底）勇敢布局就好了，有哪些標的可以選？考卷的考題跟答案不就在上面了嗎！

◎本文內容已獲 財經雪倫 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0056元大高股息 00878國泰永續高股息 00713元大台灣高息低波 0050元大台灣50 006208富邦台50 2886兆豐金 2884玉山金 2891中信金 2881富邦金 00929復華台灣科技優息ETF

相關新聞

存0056、00878、0050還是中信金、富邦金？ 她：過去金融股這兩年選投資ETF

這幾年存金融股有很深的體會，2022年初金融股股價大漲、配息不錯，吸引很多投資朋友進場布局。

00904、00927…一月年息率最高的兩檔ETF可以買嗎？ 他分析比較：這檔如產業版的00919

最受矚目的00904和00927，是這次配息雙冠王，不約而同都是純半導體產業的ETF。

00701、0056…共六檔ETF明除息今最後買進日！ 她：往後「超配」情況恐較難發生

今天從「明天除息」（今天是最後買進日）的ETF說起，女子整理了以下表格，提供大家參考，ETF會有二階段公告配息金額，第一階段是「預估」第二階段是「實際」。本次紅字0056即第二階段配息金額調升，一口氣年化配息率也提高至7.69%。

00929想每月領息1至10萬需多少成本？ 他一圖計算：約77張年配達120K

想要利用00929平均月領1~10萬元，總共需要持有幾張才夠？

今年對高股息ETF期待值要收斂！ 專家：「填息王」00918各兩種特色及特性

從它新入選的成分股，也不難發現00918標榜的選股邏輯高股利率和高填息率；這檔ETF的30檔成分股過去歷史的填息率有91.44%，能快速填息，才不會領到股息、賠了價差，用左口袋的錢，配給右口袋。

他見00687B美元現金是負數怕爆！網曝原因：配息額度從這看

有網友投資國泰20年美債（00687B），不過卻發現該標的現金是-2505萬美元、申請應付款-2686萬美元，讓他擔心「難道今年開始的配息都要靠平準金嗎？」其他人解釋，只要有債息收入、資本利得、平準金等，就能配息，若想得知有多少可配息的額度，要得知在記錄上，已經有收到多少可配息的錢。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。