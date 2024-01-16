存0056、00878、0050還是中信金、富邦金？ 她：過去金融股這兩年選投資ETF
買熱門金融股還是熱門ETF
剛公布112年12月定期定額個股、ETF交易戶數排行榜
ETF前十檔有五檔是高股息ETF
（0056、00878、00713、00919、00929）
有四檔算巿值型ETF
（0050、006208、00692、00950）
只有一檔產業型ETF
（00881）
個股前十檔有七檔是金融股
（兆豐金、玉山金、合庫金、第一金、中信金、台新金、富邦金）
雪倫過去會投資金融股的原因跟多數投資朋友一樣，股價、股息相對穩。
這幾年存金融股有很深的體會，2022年初金融股股價大漲、配息不錯，吸引很多投資朋友進場布局。
大家的想法應該都差不多：想要領息、填息後還能賺到資本利得。
相信在2022年進場布局的投資朋友，應該有跌一小跤。
金控旗下的壽險公司因為認列防疫保單損失而造成獲利減損，後來也因為FED暴力升息，所投資的海外債券價格下跌以致要提列帳面損失等負面消息，使得股價及配息都不盡理想。
即使過了二年，以國泰金來說，雪倫在2022/1/21 買到64.2元，在更早之前買的價格又更高，但我去年有認賠先賣掉一些。
時間拉回到現在2024/1/15，國泰金盤中股價44.5元，加上2022年配息3.5元，2023年配息0.9元，合計4.4元；64.2元-44.5元-4.4元=15.3元（賠）。
所以囉，不論是投資ETF還是個股，千萬不要看到一年的高息就衝進去買，如果有人跟你說沒關係，存股就是不要賣，領股息就好，這樣的話千萬不能聽！
資金會有效益問題，錢虧了就是虧了，安慰自己沒關係，每年可以領息，領個十年就回本，這邏輯非常怪。
因為領的是你本來就該有的息
何況如果這本錢投資在別的商品，所得的獲利說不定可以讓總虧損減少。
過去雪倫存個股，這二年投資ETF，雪倫現在真心覺得ETF是個好產品。
不用看盤，只要選對標的（選巿值ETF、高股息ETF較適合一般投資朋友）、定期定額、逢低（底）勇敢布局就好了，有哪些標的可以選？考卷的考題跟答案不就在上面了嗎！
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言