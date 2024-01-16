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00701、0056…共六檔ETF明除息今最後買進日！ 她：往後「超配」情況恐較難發生

聯合新聞網／ 碎念女子
台股示意圖。（美聯社）
台股示意圖。（美聯社）

今天從「明天除息」（今天是最後買進日）的ETF說起，女子整理了以下表格，提供大家參考，ETF會有二階段公告配息金額，第一階段是「預估」第二階段是「實際」。本次紅字0056即第二階段配息金額調升，一口氣年化配息率也提高至7.69%。

至於黃底的00701則雖然看起來年化配息率很高，但是這僅是「單次」很高，大家從歷史紀錄來看這檔產品，有時候有配、有時候沒配、金額也忽高忽低。所以雖然配了這麼多，接下來能不能填息是重要因素，大家可以看一下成分股再來考慮。不過以昨天證交所公佈的定期定額人數來看，00701投資人數是下跌的，大多投資人都往其他產品去了。

這個月份還有其他檔ETF因為除息日不是明天，所以配息組成還沒有公告，這邊先沒有放。不過回到主管機關上週公佈的政策，投資人需要知道的重點女子大概說一下：

1. ETF配息需要貼近（符合）追蹤的指數參考息率，假設追蹤指數8%卻配了10%，那接下來這種現象就不大會發生。

2. 配息順序來源是：股息 > 資本利得 > 收益平準金，而且「動用收益平準金」的時間點，業者必須證明「原來的配息金額已經受到稀釋」所以為了避免讓一開始進場的投資人減少配息，才可以動用。

這二天看了一些存股社團的風向，有的在帶動特定標的的都搖旗吶喊著說：這些政策跟某標的無關之類的。有沒有這麼樂觀？女子建議大家要去查查看，查不到也可以去問問看發行的投信公司（雖然他也不一定會第一時間告訴你）。

總而言之，大概等到下一個季度開始，ETF配息大戰的局勢女子認為會回到指數追蹤息率的基本，超配、拿超多平準金配，這種拉高指數息率的做法可能難以複製。至於以「資本利得」來配的，也得看股市是不是延續向上，如果追蹤的標的及換股邏輯沒辦法為ETF帶來資本利得，那也沒有足夠的資本利得可以配息。

最後女子還是要呼籲一下，很多人被各種網紅、老師、教主教得好像「配息」是一切，但跟女子再三呼籲的，年度累計配息超過一定金額，綜所稅是會增加的。所以女子個人在台股ETF的投資，偏向於市值型、具備成長淺力的商品，配息並不是我考慮的唯一選擇（反而希望不配息直接再投入成長呢）。

◎本文內容已獲 碎念女子萬萬歲 Murmur Girl 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00701國泰股利精選30 0056元大高股息 收益平準金 ETF 00927群益台灣半導體收益ETF 00928中信上櫃ESG 30 00888永豐台灣ESG 0050元大台灣50

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