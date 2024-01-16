快訊

幻想男上司會離婚和她在一起 不料被正宮抓包揭露震驚事實

游弋水下的深海動物：在日本與中國留學生的相遇記

再傳台人赴日滑雪喪生！41歲男性頭朝下跌入溪水 頭臉重創送醫不治

00929想每月領息1至10萬需多少成本？ 他一圖計算：約77張年配達120K

聯合新聞網／ 知美Jimmy
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

想要利用00929平均月領1~10萬元，總共需要持有幾張才夠？

2024年01月02日，復華投信官網公告，00929復華台灣科技優息ETF，今年度第一個月，預計配發現金股利0.13元，利用公告當天的收盤價格18.99元計算，本次配息的單月配息率0.68%，年化配息率8.21%。

00929本次配息資訊如下：

配息金額：0.13元

最後買進日：2024年01月17日

除息日：2024年01月18日

配息日：2024年02月22日

00929復華台灣科技優息ETF，平均月領1~10萬元配息表

想要月配1萬，年配12萬，需要持有76.924張，總成本146萬0787元

想要月配3萬，年配36萬，需要持有230.770張，總成本438萬2323元

想要月配10萬，年配120萬，需要持有769.231張，總成本1460萬7697元

全台第一檔月配高股息ETF，00929的2023年度完整績效及格嗎？

2023年06月06日，00929掛牌上市，發行價格15.00元

2023年12月29日，00929收盤價格19.15元

加上總共配發的現金股利0.66元，2023年度含息總報酬32.07%，成立不到七個月時間，就勝過0050元大台灣50整年度含息總報酬27.00%。

以上計算採用00929第一月配息公告資訊預估，不保證未來現金股利金額、配息不一定填息；粉專內容無提供任何投資買賣建議，投資有風險，買賣前請自行判斷。

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00929復華台灣科技優息ETF 月配息

延伸閱讀

0056、00878、00919每月加薪10萬！ 他製三圖一次看：這檔所需的成本最高

今年對高股息ETF期待值要收斂！ 專家：「填息王」00918各兩種特色及特性

富邦金、國泰金、中信金拿下金控EPS前三名！ 專家：新光金又是賠爛的一年

他見00687B美元現金是負數怕爆！網曝原因：配息額度從這看

相關新聞

00929想每月領息1至10萬需多少成本？ 他一圖計算：約77張年配達120K

想要利用00929平均月領1~10萬元，總共需要持有幾張才夠？

今年對高股息ETF期待值要收斂！ 專家：「填息王」00918各兩種特色及特性

從它新入選的成分股，也不難發現00918標榜的選股邏輯高股利率和高填息率；這檔ETF的30檔成分股過去歷史的填息率有91.44%，能快速填息，才不會領到股息、賠了價差，用左口袋的錢，配給右口袋。

他見00687B美元現金是負數怕爆！網曝原因：配息額度從這看

有網友投資國泰20年美債（00687B），不過卻發現該標的現金是-2505萬美元、申請應付款-2686萬美元，讓他擔心「難道今年開始的配息都要靠平準金嗎？」其他人解釋，只要有債息收入、資本利得、平準金等，就能配息，若想得知有多少可配息的額度，要得知在記錄上，已經有收到多少可配息的錢。

選後40日平均漲幅達14% 法人：分批布局台股高息中小型ETF

國內總統大選後，將回歸基本面，據歷史經驗來看，選後普遍有亮眼的表現。法人建議，策略上可偏重具利基產品及成長性明確的中小型...

0050首度痛失王座…定期定額族買ETF 改抱高股息

台灣證券交易所統計，台股去年十二月定期定額金額衝高至九十七點八二億元，締造歷史新高。從定期定額戶數來看，個股方面，台積電...

指標ETF 躍熱門交易標的

選前暫退市場觀望的大戶群，昨（15）日逐漸歸隊，不過布局方向除少數生技醫療、重電線纜相關個股外，主要買超方向反倒以指標E...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。