00929想每月領息1至10萬需多少成本？ 他一圖計算：約77張年配達120K

從它新入選的成分股，也不難發現00918標榜的選股邏輯高股利率和高填息率；這檔ETF的30檔成分股過去歷史的填息率有91.44%，能快速填息，才不會領到股息、賠了價差，用左口袋的錢，配給右口袋。

2024-01-16 07:42