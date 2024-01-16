0050首度痛失王座…定期定額族買ETF 改抱高股息

台灣證券交易所統計，台股去年十二月定期定額金額衝高至九十七點八二億元，締造歷史新高。從定期定額戶數來看，個股方面，台積電持續蟬聯投資人最愛；ＥＴＦ則出現劇烈變化，「國民ＥＴＦ」元大台灣五十首度痛失ＥＴＦ定期定額王者寶座，一口氣從第一掉到第三，由元大高股息、國泰永續高股息兩檔上位冠、亞軍。

此外，一月共有五十九檔ＥＴＦ自今天起至廿二日陸續除息，參與除息的投資人約三三七點四萬人，其中元大高股息每受益權單位調升至○點七元，也就是說，持有一張將可領七百元，且這次不配收益平準金、逾七成來自資本利得成為最大亮點；而半年配的元大台灣五十這次每股配三元，也就說，持有一張將領三千元股息。

國人愛定期定額投資策略已成趨勢，不僅愈跌愈買，也有追高的企圖心。台股去年十月盤中跌破「萬六」支撐，十一月起絕地大反攻，因而定期定額投資金額在十一月短暫下滑至九十三點四億元後，十二月衝高至九十七億餘元，突破十月的九十五點七一億元，改寫歷史新高。

從定期定額交易戶數來看投資人的偏好，個股方面，十二月戶數前十名依序為台積電、兆豐金、玉山金、合庫金、第一金、中華電、中信金、台新金、富邦金、台泥，當中金控股占七檔之多；而前十名中，除台新金出現小幅增加外，其他個股的戶數均下滑，是否代表投資人定期定額喜好從個股別抱至ＥＴＦ，值得觀察。

去年十二月ＥＴＦ成交值占台股百分之六點一一，遠高於十一月的百分之四點九四。從定期定額戶數來看，過去穩居戶數之冠的元大台灣五十，從去年十一月廿一點四六萬戶降至廿一點四三萬戶，但名次從第一降至第三，取而代之的是，有一段時間戶數互有高低的元大高股息、國泰永續高股息，分別以廿二點二萬戶、廿一點六七萬戶，坐上第一、第二。

戶數第四是富邦台五十，第五至第七名依序為元大台灣高息低波、群益台灣精選高息、復華台灣科技優息，第八至第十名依序為富邦公司治理、元大台灣ＥＳＧ永續、國泰台灣５Ｇ+。整體而言，高息型ＥＴＦ已在前十強中占據半壁江山。