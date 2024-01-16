快訊

德國防部機密文件外洩！曝普亭明年5月恐發動「第三次世界大戰」

胡塞軍在亞丁灣攻擊美國商船：紅海航運危機擴大？

他猜要「進入降息循環」靠質押花235萬買00687b！進退場機制曝

聯合新聞網／ 綜合報導
網友想投資00687b。(本報系資料庫)
網友想投資00687b。(本報系資料庫)

國泰20年美債（00687B）近日天天爆大量，2023年12月21日至2024年1月9日連續13個交易日登頂原型美債ETF成交王，平均單日成交量高達5.1萬張。PTT網友認為，聯準會可能降息，他規劃以手上200萬的00675L質押出235萬購入00687b，00675每漲50萬就多押30萬持續購入，等台股迎來新低點時，全部出清並購入00675。

國泰20年美債ETF (00687B)基金經理人江宇騰表示，近期債券價格回檔，可視為逢低承接美債ETF，降低持有成本的機會，不僅在降息啟動前能安穩領息，由於基金存續期間長，未來亦有資本利得空間可期待。歷史數據顯示，於聯準會末次升息時進場布局長天期美債，持有兩年累積報酬率最高可達20%。

一名網友在PTT發文表示，CPI雖然小超預期，但通膨已經控制下來，各種跡象顯示滯脹的可能性越來越低，美國經濟可能溫和衰退後健康復甦。 接下來無論是高息引發金融危機，或是預防性降息，滿手武器的聯準會都可能結束升息循環並進入降息循環。

該網友預計以手上200萬的00675L質押出235萬購入00687b，他推估可能遭遇三種情境，一，溫和衰退，聯準會預防性降息，股市走高美債微幅上漲。二，金融危機，股市急殺，聯準會下猛藥降息，美債暴漲。三，突發疫病或石油危機使通膨再次失控，股債齊殺。

該網友說，第三種情境可能性低，第一或第二種情境質押並購入美債不僅穩賺，還能沖銷00675 於經濟危機時的風險，因此提早佈局，讓第二種情境發生時更有彈性加碼00675。

該網友規劃進場機制為一月底公布cpi前入場235萬，00675每漲50萬就多押30萬持續購入。退場機制為等到下次經濟衰退台股迎來新低點時，全部出清並購入00675。

其他人則留言「這方法其實很危險ytm上漲1%你就連環斷頭了，為什麼我知道，因為我幾個月前差點遇到」、「用正二質押太危險吧，沒多少就準備追繳了」、「美債價格已反應降2碼的價格了」、「降息應該是兩個都會噴，如果沒降息是破產」、「升息到10%就破產了啦」、「就算上半年不降息，也不會再升息了，再升鮑爾就只有歷史罵名」。

聯準會 PTT 00687B國泰20年美債 債券ETF

延伸閱讀

富邦金、國泰金、中信金拿下金控EPS前三名！ 專家：新光金又是賠爛的一年

今年對高股息ETF期待值要收斂！ 專家：「填息王」00918各兩種特色及特性

台股早盤跌逾200點 聯發科創2個月低 力守900元關卡

0056要怎麼買才不會睡公園…配0.7該進場？ 專家：股價37元計算屬便宜價

相關新聞

他猜要「進入降息循環」靠質押花235萬買00687b！進退場機制曝

國泰20年美債（00687B）近日天天爆大量，2023年12月21日至2024年1月9日連續13個交易日登頂原型美債ETF成交王，平均單日成交量高達5.1萬張。PTT網友認為，聯準會可能降息，他規劃以手上200萬的00675L質押出235萬購入00687b，00675每漲50萬就多押30萬持續購入，等台股迎來新低點時，全部出清並購入00675。

0056「薑是老的辣」連續13年100％填息！ 他分析高股息ETF擁三特性

0056的連續13年100%填息紀錄真的讓人非常驚喜，確實薑是老的辣，也難怪是人氣排行的高股息寶座！

0056存股退休領息表曝光！ 她：有連續10幾年都填息紀錄

看到一篇文章在寫存0056靠股利現金流退休，於是我又來幫大家整理好懶人包啦！自己也想知道，順便分享出來給大家。

0056要怎麼買才不會睡公園…配0.7該進場？ 專家：股價37元計算屬便宜價

高股息ETF老大哥0056成立16年，規模近2450億元，是高股息ETF居首，2023年含息報酬率56.88%，並且2023年平均填息天數僅13天。

存0056、00878、0050還是中信金、富邦金？ 她：過去金融股這兩年選投資ETF

這幾年存金融股有很深的體會，2022年初金融股股價大漲、配息不錯，吸引很多投資朋友進場布局。

00904、00927…一月年息率最高的兩檔ETF可以買嗎？ 他分析比較：這檔如產業版的00919

最受矚目的00904和00927，是這次配息雙冠王，不約而同都是純半導體產業的ETF。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。