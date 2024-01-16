他猜要「進入降息循環」靠質押花235萬買00687b！進退場機制曝

國泰20年美債（00687B）近日天天爆大量，2023年12月21日至2024年1月9日連續13個交易日登頂原型美債ETF成交王，平均單日成交量高達5.1萬張。PTT網友認為，聯準會可能降息，他規劃以手上200萬的00675L質押出235萬購入00687b，00675每漲50萬就多押30萬持續購入，等台股迎來新低點時，全部出清並購入00675。

國泰20年美債ETF (00687B)基金經理人江宇騰表示，近期債券價格回檔，可視為逢低承接美債ETF，降低持有成本的機會，不僅在降息啟動前能安穩領息，由於基金存續期間長，未來亦有資本利得空間可期待。歷史數據顯示，於聯準會末次升息時進場布局長天期美債，持有兩年累積報酬率最高可達20%。

一名網友在PTT發文表示，CPI雖然小超預期，但通膨已經控制下來，各種跡象顯示滯脹的可能性越來越低，美國經濟可能溫和衰退後健康復甦。 接下來無論是高息引發金融危機，或是預防性降息，滿手武器的聯準會都可能結束升息循環並進入降息循環。

該網友預計以手上200萬的00675L質押出235萬購入00687b，他推估可能遭遇三種情境，一，溫和衰退，聯準會預防性降息，股市走高美債微幅上漲。二，金融危機，股市急殺，聯準會下猛藥降息，美債暴漲。三，突發疫病或石油危機使通膨再次失控，股債齊殺。

該網友說，第三種情境可能性低，第一或第二種情境質押並購入美債不僅穩賺，還能沖銷00675 於經濟危機時的風險，因此提早佈局，讓第二種情境發生時更有彈性加碼00675。

該網友規劃進場機制為一月底公布cpi前入場235萬，00675每漲50萬就多押30萬持續購入。退場機制為等到下次經濟衰退台股迎來新低點時，全部出清並購入00675。

其他人則留言「這方法其實很危險ytm上漲1%你就連環斷頭了，為什麼我知道，因為我幾個月前差點遇到」、「用正二質押太危險吧，沒多少就準備追繳了」、「美債價格已反應降2碼的價格了」、「降息應該是兩個都會噴，如果沒降息是破產」、「升息到10%就破產了啦」、「就算上半年不降息，也不會再升息了，再升鮑爾就只有歷史罵名」。