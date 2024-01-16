他見00687B美元現金是負數怕爆！網曝原因：配息額度從這看

有網友投資國泰20年美債（00687B），不過卻發現該標的現金是-2505萬美元、申請應付款-2686萬美元，讓他擔心「難道今年開始的配息都要靠平準金嗎？」其他人解釋，只要有債息收入、資本利得、平準金等，就能配息，若想得知有多少可配息的額度，要得知在記錄上，已經有收到多少可配息的錢。

一名網友在PTT發問，他貼出00687B詳細持股成分，現金10億台幣、現金是-2505萬美元、申請應付款-2686萬美元，他好奇問，「為什麼他基它資產裡的美元現金是負值啊？難道今年開始的配息都要靠平準金嗎？怕怕的！」

另一名網友回文解釋，裡面的台幣現金扣掉美元負債和申贖負債是正的、2億多台幣。所以現金部位還是正的的，現金部位大概佔總資產的0.25% ，債券佔99.75%。此數字要好好追蹤，留太多現金，或是現金變負等於在開槓桿，都是有問題。

該網友表示，美元會是負的，就以往的財報來看，很可能是因為有「應付買入證券款」 這部分大於美元的現金，所以整體美元現金部位是負的。應付買入證券款，也就是買入美元計價債券，但還要隔一、兩天時間才需要付款。經理人可以等到要付款當天再換成美金就好，所以是負的並不是什麼問題。

該網友指出，配息能配多少，跟帳上有多少現金完全無關，只要「會計上」有債息收入、資本利得，以及所謂的「平準金」，在扣掉ETF自身費用之後都可以拿來配息。而且不限於最近一次就要配，還可以保留到以後再配，而這些債息、資本利得或平準金，並不需要以現金的形式留在帳上，而是可以直接拿去買債券。

該網友表示，「等到要配息之前有足夠的現金，或如果不夠把臨時賣債券去配息，所以你要判斷有多少錢可以配息，不是去看現在帳上有多少現金，而是要得知在記錄上，已經有收到多少可配息的錢」。

其他人則留言「覺得平準金真的是把事情搞複雜而已，到底弄這個幹嘛啊？」、「平準金在股票跟債券的意義不太一樣，股票除息前最後交易日買跟抱一整年拿到的股利都一樣的，因為填不填息跟你報多久完全沒有關係但是債券你如果發息日前去申購，拿到的還是大池子裏面所有人的利息，這就有差別了因為債券固定收益，時間到了就該拿這個錢」。