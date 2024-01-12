00882股息縮水原因有三點！ 專家：配息沒問題…是出在「這個不確定」

為什麼00882配息縮水了？

不少人詢問，為何中信中國高股息（00882）下半年配息縮水到只剩0.26？

總結原因有3點：

客觀來說，這檔ETF上下半年合計配了0.66，年化配息率約為6.5%左右，其實還說的過去；至於股價表現，如果跟恒生指數比，那是無疑抗跌，例如近2年，恒生指數跌了15%、14%，同期間882還原跌幅是8.22%與8.16%。

當然要是對比一眾動輒3、40%起跳的台股高股息ETF，確實是拿望遠鏡也看不到車尾燈的差距。

這種無奈，從近期大陸股民在網上流傳的段子就能體會：

「無論你上輩子造了什麼孽，只要這輩子買了中國股市，就算是還清了。」

目前放眼全球股市，真的很難找到淨值比低於1的市場，尤其香港股市上一次跌破1倍淨值比，還是1997年亞洲金融風暴。

所以針對這檔ETF的股民，要停損嗎？我覺得沒必要殺低。

反向逢低買進呢？

就評估自己是不是有時間能跟它耗，畢竟中港股市目前估值確實低，不過也確實像是一頭死豬，各種熱水燙，就是跳不起來。要是發狠起來，硬是等到本命年(豬年)才上漲，你也拿它沒辦法。

所以結論是，我覺得882配息沒問題，成分股估值也夠便宜，唯一的問題是不確定要花多少時間才能孵出下一個多頭。

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