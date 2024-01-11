00929、00919、中信金（2891）…降息「四大受惠股」曝光！ 專家：它們將直接受益

降息四大受惠股出列！

美國聯準會上次透露了升息循環已經結束，暗示今年將會開始降息，各界預計聯準會有三次降息的空間，使得全球股票市場價格大漲，直到前一陣子才開始回檔。不過，投資人別氣餧，因為降息對股票市場利多於弊，而且會是長期的利多，所以重要的是要趕緊在降息前，提早布局以下的降息受惠股，才能賺取股市回春獲利。

一、壽險主體金控股

金融市場降息有利於銀行業者以比較低的利息成本取得資金，而一般民眾也比較願意去借錢，所以金融股的獲利、股價就被認定會隨之上揚，例如中信金（2891）、兆豐金（2886）。此外，債券價格和金融市場利率為反向走勢，利率下跌、債券價格就會上升，持有一大堆債券的壽險業者所認列未實現的資產就可以隨之逐季回沖利益，財報數字亮麗可期，所以壽險主體的金控股--國泰金（2882）、富邦金（2881）、新光金（2888）將直接受益。

二、高配息ETF

在降息的金融環境裡提到「高配息」，就一定不能忽略去年以來一直都很火熱的高配息ETF，原因有兩個。

第一、現在一年期的銀行定存利率大約是1.6~1.7% ，利率調降之後的最大受害者首推銀行定期存款的存款戶客戶，為了補上降息後的利息損失，這一類的定存族就願意把資金移到配息高一點（配息年化報酬率普遍都有6~8%、甚至到10%的數字）、填息次數多一點的高配息ETF，例如00878、00919、00917、00929等，當然會讓這些高配息ETF的價格水漲船高。 第二、ETF不是個股的股票而是共同基金，所以價格的波動會比股票相對平穩許多，自然而然就會吸引更多上述保守族、定存族、定期定額投資者的青睞，在眾多資金的推波助瀾之下，就成為標準的降息受惠股。

三、穩定配息股

定存族的錢即然從銀行裡被利率調降給逼了出來，當然不會只跑去買基金，包括在股票市場裡，能承諾股東給出穩定配息的個股例如台積電（2330，每季配息金額不低於前季）、聯發科（2454，每半年的配息率為80~85%）、連續數年配息率超過或接近100%的中華電信（2412）、台灣大（3045）、遠傳（4904）等三大電信股，也能夠得到多數資金的青睞。

四、績優營建股

最後別忘了利率調降之後，購屋房貸利息支出減少，房地產市場的買氣也將有所提升，股市裡的績優營建股獲利、配息都可能增加，也是相當優質的降息受惠股，投資人不妨多多留意。

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