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00937B受益人數奪冠…跟美國公債00687B哪個好？ 專家2關鍵：降息債券不一定漲！

聯合新聞網／ 股股知識庫
台股示意圖。（美聯社）
台股示意圖。（美聯社）

美國聯準會（Fed）似乎有意在2024年迎來降息，也帶動債券ETF人氣火熱，而除了美國國債之外，殖利率更高的投資級公司債ETF也同樣受到市場青睞，其中群益ESG投等債20+（00937B）更是於去年2023年底受益人數正式突破10萬人，但債券是不是在降息年真的一路暢通上漲？今天就來拆解投資等級債與國債的關鍵差異。

00937B 能做到經濟避險嗎？

資料來源：財經M平方
資料來源：財經M平方

由於降息年的心理預期，近期全球資金無不湧入債券市場，去年剛掛牌的00937B群益ESG投等債20++也創下受益人破十萬的超高紀錄，顯示出台灣投資人前進債市的決心。

00937B的 主要投資目標是在長天期的BBB-到BBB+等級，觀察投資等級企業債的報酬，其實可以很明顯看到上圖報酬(藍線)與美國基準利率(黑線)呈反向關係，當降息開始，債券的報酬就會上升。

不過有趣的地方是，若仔細觀察紅框與藍框，投資人可以發現：「怎麼降息到一半投資等級債的報酬就崩了？」其實這就是投資等級債與國債的差別，那就是面對降息背後的總經環境有根本性的差異。

投資等級債實際上不能抵禦經濟衰退風險，只是相對股票會跌得少一點，這也很好了解，當經濟衰退來臨，投資人肯定會希望現金為王，任誰都會擔心企業是否能挺過經濟衰退，更不用說持有他的債券了，尤其當這些債券也不是AAA級的債券時更不用想像，所以現階段投資人若想投資企業債，一定要仔細注意全球市場（美國）是否能成功軟著陸。

降息預期：2個關鍵

債券的一個關鍵是「降息」，而能否降息的因素是跟通膨能否趨緩相連，近期紅海海盜襲擊貨櫃商船事件，整個航運價格正在不斷的上升中，最終也可能會導致通膨上漲，進而推遲聯準會降息的進度和決心。

總結來說，影響降息預期的關鍵是「通膨能否順利下滑」、「經濟會不會衰退」這兩點，本週1/11公佈的CPI也將會是投資人需要持續關注的重點。

「投等債」還是「美公債」能降低風險又賺錢？

投資人以最近的COVID-19以及2008年的雷曼兄弟暴雷來看，可以很輕易地發現，當面臨系統性風險時，美國公債走勢與投等債走勢完全不同，兩者在經濟衰退來臨時：投等債報酬回吐，國債則是豈到抵禦風險的作用，繼續向上攀升。由於市場對美國長天期國債的定義一直都是無風險商品，這點就與投等債有著比較大的差異。

以 00687B 國泰二十年美債為例，觀察上圖其實可以看到市價與淨值長時間是比較貼合的狀態，機乎不會有超過 1% 的差異， 其成分股 98.88% 皆為AAA級美國政府公債：

00687B ：可以帶給投資人直接參與美國政府債券市場的機會

00937B ：投資於BBB投資等級公司債，雖然有更高的殖利率但也必須承受經濟衰退的風險

整體來說在降息年鎖定國債將會是最輕鬆方便的做法

三檔中長天期美公債ETF：TLT、IEF、VGLT

在美國貨幣政策尚未明確轉向降息之前，市場將會經歷很長一段的停止加息時間，這段時間內若沒有重大的國際事件擾動，則美國長債價格將會在低檔區間震盪，不容易有更大的跌幅出現，但若以台灣債券ETF的總費用來看，其實相對國際債券ETF費用來的高，投資人若真有意願投資債券，不彷將目光鎖定在國際債券ETF上，以下提供三檔值得觀察的美國長債ETF供投資人參考研究。

TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF)：

主要追蹤長期（20年以上）美國國債指數，因此具有較高的利率敏感度。適合投資者在預期利率下降時，或尋求長期收益和對利率敏感度的投資者。

IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF)：

主要投資於7至10年期美國國債，相對於長期債券，其利率敏感度較低。適合投資者在希望保持公債資產的安全性，同時減少對利率波動的敏感性。

VGLT (Vanguard Long-Term Treasury Index Fund ETF)：

相對於上述兩檔債卷，VGLT在總費用上更低廉，同時平均持有國治債在10年以上，算中長期國債混合型，能夠反映債券市場整體的表現，波動度適中。

原文出處：股股知識庫

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