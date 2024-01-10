00878最「默默」的接班人？ 更是八檔ESG中績效冠軍：00930擁低碳領高息還幹掉大盤

去年12月臺灣碳權交易所正式啟動，表示正式要面對碳關稅的衝擊；聯合國氣候變遷會議（簡稱COP28）中有近200國承諾要做能源轉型、脫離化石燃料並於2050年實現淨零排放。連產油國都加入轉型的行列，減碳到低碳、低碳到淨零排放，已非單純的口號了而是一次全球的聯合行動。更是未來企業務必要做到的事情。

讓ESG投資已是未來趨勢的勢必的選擇。

投資達人股魚分享，ESG投資、低碳投資、或是今年很熱門的高息投資，通通都可以找得到！股魚把目前能找到的ESG與低碳的主題ETF通通找出來，有以下的清單：

股魚說明，從清單來看約有9檔ETF產品針對ESG篩選的原則來設計產品，而在2024年開始的大趨勢之下，「ESG低碳」被列入選股的重點，這部分產品有以下三檔：

00922國泰臺灣領袖50 00923群益ESG低碳50 00930永豐ESG低碳高息

前二檔屬於市值排序型的產品，第三檔00930永豐ESG低碳高息 則是唯一一檔滿足ESG＋低碳＋高股息 三效合一型的產品。

股魚強調，今年全世界都在談低碳，但在臺灣比低碳更熱門的則是高股息產品。在台灣的ETF規模最大、受益總數最高的是高股息ETF。

股魚表示，00930有其「三效合一」特性要ESG？沒問題、想要低碳？沒問題、想要高股息？沒問題通通都給你。而且發行後的績效還不錯，以發行後的近三個月績效來看就交出了15.58％ 居各種ESG產品的績效冠軍！

00930的績效在上市後也不輸給加權指數，從上市的2023.07.13～2023.12.12這段期間，累積績效為18.91％比同時期的加權指數 3.28％明顯高出不少！

股魚說00930這檔產品在設計上，除了跟上市場主流趨勢外，其選股的殖利率也相當優秀。以整體台股來看被稱為是高殖利率市場在全世界赫赫有名，而高股息就更猛了，指數殖利率高達8.2％。一堆好料（ESG+低碳＋高股息）加持的 00930 疊加後指數殖利率更是來到8.7％。不僅發行以來績效優異，連指數殖利率也讓人十分期待！

投資部落客《孫悟天存股-孫太》分享，00930本次配息資訊如下：

配息：0.208元 最後買進日：113年1月16日 除息日：113年1月17日 入帳配息日：113年2月20日

孫太表示00930也有「收益平準金」制度，假設後續幾期配息都還是穩定配發大致相同的金額，那年化殖利率約有7%，符合投資人對於高股息ETF的期待。

孫太說明，永豐投信自組月月配：00930跟一般高股息ETF的另外一項差異就是並非季配息或是月配息商品，它是雙月配（1.3.5.7.9.11月除息），而這樣的配息政策剛好可以跟永豐投信自家的另外一檔高股息商品-「永豐優息存股(00907)」-雙月配（2.4.6.8.10.12月除息）相互搭配，形成月月配息的組合！

最特別的是永豐ETF自2024年起配息日預定為每月20日，除了打造每月領息的穩定現金流之外，讓投資人每月月底有多一次發薪日的感覺！