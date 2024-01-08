00882變成中信中國「低」股息？ 他：持有金融股成分高不解為何配息驟降

2024才開啟，多數台股股票型ETF即傳出配息創高的好消息，唯最大的境外ETF: 00882中信中國高股息，2023下半年的配息公告竟然只有0.26元，令投資人失望，不少網友調侃中信中國高股息已成了低股息。究竟這樣的結果是中國信託投信的管理問題亦或是香港股巿真有如此不堪呢？

就指數和股價來看，00882的淨值在2023年一整年中跌幅為14.5%；00882追蹤的恆生中國高股息率指數(HSCHDY)全年跌幅為13.5%，恆生指數跌幅則為15.5%。結果可見一斑的慘烈。

但我想令投資人不解的應該是00882配息的結果，在上一個年度(2022年)尚可配息1.15元，怎麼會到了2023年驟降至0.66元(H1:0.4元；H2:0.26元)，2023年配息的減幅為42.6%。

下圖為00882的配息公告，我們以00882於2023年的配息概為2022年其成份股的派息作為基礎來理解。然而必須強調由於港交所對掛牌企業的管理比台灣證交所更開放，所以港股在交易單位、計價幣別、派息頻率和財報的表達上也不若台股那麼一致。因此ETF在2023H2的配息並不必然僅是成份股2022年的派息成果，而這部份中國信託投信並沒有詳細揭露。

資料來源:MoneyDJ

當然，我們能理解股價跌和派息的減少不會呈現相同的減幅比例。只是00882的配息結果呈現出鉅幅衰退是令人意外的。

遇到投資標的的績效不符合預期時，我們會作必要的檢視，探討此標的是否已背離我們初始的投資目的，並且思考投資決策是否作調整。

這篇文章，我們將對00882的成份股作基礎的檢視，並試著研判00882配息驟減的合理性

下圖是00882的持股分佈，金融類股佔比為35%為最大，房地產類股權重則降低至3.95%。

資料來源:MoneyDJ

我們再試著對金融成份股及非金融成份股作近三年派息的趨勢檢討

下圖是00882成份股中，權重最高的六檔金融股，我們可以發現固然香港股巿崩跌，但中國內地的銀行業績仍維持在穩定的水準，我們專注在2022年的派息與2021年作比較，僅中國銀行減幅最大，達到年減2.7%，另中信銀行則是逆勢增加了1.8%的配息。

就00882持有35%的金融股，並且金融股配息沒有大幅驟減的前提下，00882於2023全年度配息較前期驟降確實令人不解。

資料來源:aastock+作者整理

下圖則為非金融股中的前五大成份股，持股權重共計17%(2024.01.04官網數據)，分別為中國神華、東風集團、中國宏僑、中煤能源及聯想集團。由非金融股來看，各家的派息表現確實在近二年有很顯著的波動，其中以中國宏僑派息年減51%為最。然而也非所有企業均年減，在五大成份股中，即有中煤能源及聯想集團的派息年增49%及24%。

雖然我們上列的11檔成份股之總權重僅佔00882資產規模34%，但對00882其它39檔成份股應當有參考性。在00882的成份股之中，金融股的配息雖稍減但仍穩健，非金融股則是波動較大，但各有增減。我們認為00882的配息較前一個年度降低42.6%實不合理。

由於香港股巿仍持續呈現淨流出，港交所的流動性正在流失中，在港交所掛牌的企業在未來仍可能巿值持續縮減。並且這些企業是中國內地企業，企業的獲利仍受中國內需經濟何時復甦所牽動。 00882的經理人可能顧慮到ETF流動性之所需，而保留了更多的股息未作分派。ETF淨值的組成明細，若中國信託投信願意作更透明的資訊揭露，則更能取得投資人的認可。 00882的成份股在2023的獲利目前僅公告至期中報表，對成份股全年的盈利尚難作完整的評估，也因此對00882於2024的配息之不確定性也隨之提升了。

附註說明:由於香港證監所規範的會計年度並非西元公曆年1/1~12/31，所以各公司的年度財報公告時間未能一致，然而大部份內地企業以公曆年為會計年度，所以我們概略可以在2024.4月份取得相關公司的年度盈利資訊。

以上分享於2024.01.05以上內容僅供參考，不作為任何投資建議之依據，投資人應自行評估風險，謹慎投資。

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