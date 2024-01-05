除00937B外的五檔債券ETF觀察清單！ 她評00882：別看到高股息就衝動

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聯合新聞網／ 碎念女子
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

上班前碎碎念系列

美國自動數據處理公司（Automatic Data Processing，簡稱ADP）發布非農就業數據，請領失業金人數優於預期，讓市場再度消減3月Fed可能就會降息的機率。

（ADP非農數據的樣本涵蓋約50萬家美國私人企業，約佔美國私營部門就業總人數的20%。因此，ADP非農數據具有一定的代表性，可以作為美國經濟健康狀況的重要指標。通常情況下，ADP非農數據與官方非農就業數據的變化趨勢是一致的。如果ADP非農數據強勁，表明美國經濟增長勢頭良好；如果ADP非農數據疲軟，表明美國經濟增長可能放緩。）

儘管如此，由於蘋果公司評等被調降，加上油價走低，在能源股及科技股下殺下，導致美股收盤跌多漲少。至於美債部分，由於前面提到的ADP跟請領失業金人數優於預期，導致10年期美債殖利率彈升一度觸及4%（表示美債價格仍有下跌空間）。

因此回到今天台股來看，科技股佔台股約七成比重，今天可能也是在震盪的狀態，如果盤中有空看盤的人，也許可以趁勢逢低撿一點，女子自己的經驗如果是短線從ETF操作，會觀察0050跟00631L（元大台灣50正2），由於正2的槓桿效應，當二者價格趨近時女子自己會單筆投入00631L（當然這個前提是看好台灣科技股持續成長的情況，每個人可能看法不同）。

至於美債部分，這幾天女子也都持續在觀察，市場債券ETF交易量也很大，目前例如00937B昨天收盤仍有近1.5%的溢價，其他債券溢價比較高的產品還包括：00756B、00711B、00749B等，大多是投資新興市場的債券ETF，除了再次提醒大家交易ETF要留意折溢價外，也還是要請大家注意投資新興市場債券雖然利率可能高一些，但倒債風險是比較高的！

而如果以標的在美國，溢價低且不限定特定產業債券的，女子會納入觀察清單的包括：

00751B元大AAA至A公司債

00792B群益A級公司債

00740B富邦全球投等債

00725B國泰投資級公司債

00720B元大投資級公司債

（順序以溢價幅度由小至大排序，但仍得看今天開盤的變化）

至於昨天某教主再度推薦的00882中信中國高股息，先不談他有沒有達到「高股息」這件事情，但是光從掛牌以來的走勢來看，其實也反映了：中國經濟不振、港股與台股黃金交叉的趨勢，如果光看「高股息」就衝動購物，女子強烈建議要慎重思考。

◎本文內容已獲 碎念女子萬萬歲 Murmur Girl 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00882中信中國高股息 00937B群益ESG投等債20+ 00720B元大投資級公司債 00725B國泰投資級公司債 債券ETF

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