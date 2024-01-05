他買006208、00878、00923、00692賺27萬嫌不夠！網揪1細節酸貪心

股票投資是門學問，懂的理財的人可以靠投資致富。有網友投資006208、00878、00923、00692、美債ETF等，台股未實現損益12萬、獲利5萬元、股利10萬元；美股報酬12%、股利300美元，但看到別人大賺的年報，還是會相當羨慕。其他人則狠酸「你都走etf了還想大賺啊，太貪心了吧」。

一名網友在PTT發文表示，他資006208、00878、00923、00692、美債ETF等，去年台股未實現損益12萬、獲利5萬元、股利10萬元；美股報酬12%、股利300美元，投資本金約390萬元。

不過該網友說，雖然自己有賺錢，但看到其他人大賺特賺，難免會有點羨慕或嫉妒，考慮到自己是上班族，也只能定期定額投資、逢低加碼，沒辦法花時間看盤投資，他好奇「該怎麼調適心情？要怎麼做才能有健康的心態走自己的路？」

其他人留言「就不要看就好了」、「不要看別人的年報」、「你都賺錢了就別去看人家的了嘛」、「我看年報時都看超快，首先必須高過自己的報酬率，才會繼續往下看」、「你都走etf了還想大賺啊，太貪心了吧」、「績效正的就給讚，太羨慕別人反而會打亂自己的績效」。

還有人留言「我會覺得我就沒有那個膽下大，也還沒那麼多錢可以玩，所以不會特別羨慕嫉妒恨別人」、「你已經贏80%的人了」、「幹嘛羨慕，走自己的路」、「有賺就好啊」、「去當沖勒戒所看別人賠錢」、「貪心會衍生很多該繳的學費」、「年報都賺錢的上來PO，賠錢的誰要PO」。