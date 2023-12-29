降息是投資債券ETF時機？ 專家曝「隨時都可以買」：搭配0050和0056、00878、00929其一皆可

【文．玩股特派員】

2023 年是升息循環的十字路口，債券成了每個投資人的必修課，有人被套了大半年，有人低檔進場已經賺到價差，到底什麼時候才是最好的時機？分享給你「任何時候都能買」的債券投資方式，只要你記得做這件事。

2023 年底，投資人正站在升息循環的十字路口，美債低檔反彈，債券成了每個投資人的必修課。常聽人說買低賣高會賺錢，那現在低檔 All in 能債券賺大錢嗎？至少再不濟，也有配息可以領⋯⋯但事情當然沒這麼簡單啦。

按照歷史經驗，股票與債券兩種商品的關係就像蹺蹺板，一邊漲就會有一邊跌。除了 2022 年的股債雙跌這種百年少見的特殊狀況，由於債券固定收益特性，絕大多數時候，只要市場風險衝高，資金就會湧入債市避險，而推升債券價格。直到風頭過了，資金又會從債市流向股市，等待多頭的高獲利。

所以當聯準會 2023 年出現轉鴿的風聲，甚至只是暫停降息，都有一波專家建議卡位債市。但 2022 年第一批進場佈局的人，現在不只還沒解套，還套了兩成以上。怎麼會這樣？

（圖片來源：【送分題】降息買債贏在起跑點？前提錯了，大買小買、早買晚買，都注定要輸）

首先，因為預測債券漲跌並不容易。聯準會官員看到什麼、怎麼想，本身便不可預測，即使停止升息，也不代表就要降息。只要通膨死灰復燃，還是可能繼續升息。

再來則是 2023 下半年市場消息面不斷影響美債價格，明明聯準會只是暫停升息，債券價格卻已經在大幅波動，暴漲暴跌。債券價格並不是用利率變化推算就好，大國持續拋售美債都會影響，對債券的衝擊不會比降息少。

「什麼時候買都可以」的債券投資策略

這次債券連跌三年，是過去一百多年來從沒發生過的情況，法人金控都被套牢，所以一般散戶要投資債券更要小心。

市場變數越多，一般投資人可以做的明哲保身的策略，就是「控制部位」。比起鼓吹猜低點短線投機債券，玩股網執行長楚狂人更注重投資組合配置，比起心心念念要 All in 美債，股票輸錢也把希望放在債券，控制與配置，才會讓你的投資風險互相沖銷平衡。

以楚狂人的配置方式為例，由於在疫情前就已開始佈局債券，按照投資組合的比例配置，債券部位只佔總投資金額1/4，另外也配置原油、黃金、股市。所以就算疫情後債券下跌，但其他都漲了不少，感覺就是少賺，不影響心情。

因為把投資債券的目的放在對沖股市風險，以長期性投資為主。跌了有其他商品可以補回來，但上漲就賺更多。長期來看，資產就會持續穩定成長，晚上也可以好好睡覺，這才是正向循環的投資策略。

從 ETF 簡易配置

歐印債券 ETF 風險太高，從 ETF 就能達成最簡單的分散配置。就用資產規模都是千億等級的ETF當作商品池，例如股票類就可以配置指數型的 0050，加上三檔高股息 0056、00878、00929 皆可，這樣就享有市值成長+每月領配息的確定感。

而從多策略或多商品的角度，則可以選擇指數型 ETF 的 0050，高股息 ETF 可以考慮三取一或三取二，至於債券ETF就配置美國公債為主的00679B，原因是公司債跟股市連動性高，選擇公司債可能比較無法降低投資風險，其實就是股債配置的變化型。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：聯準會報明牌，降息年買債好時機？「任何時候買都可以」，只要你記得這件事