去年就講的股市送分題含息報酬至少28％！ 專家：這個白癡方法真能賺錢

不意外，看到藍燈轉黃藍燈，總是有人說現在是近18000點，買股必套牢，他可能忘記了，去年12月第一顆藍燈出現，當時14000點也是一群人看笑話，說14000點買股票套牢一輩子。

現在呢？14000點，我的媽啊！再來一次還不賣房壓身家，輸家就是這個樣子，永遠活在後悔中，不懂的要看清局勢把握機會，等到回頭一看又錯過了。

我們來回顧一下，第一顆藍燈出現的時候，老師在粉絲團怎麼說（2022.12.28），就是要你趕快進場投資，不知道該選什麼就先挑市值型產品。

來驗證一下當時發文的標的物，現在績效如何（2022.12.28～2023.12.27含息報酬）：

0050：28.5％ 0057：28.1％ 00692：29.0％ 00850：30.9％ 006203：30.4％ 006204：32.2％ 006208：28.8％

是不是至少就公開告訴你賺28％的標的物。

我知道你不相信；我知道你懷疑；我知道你想說18000買股粉身碎骨；我知道你想說白癡才看景氣燈號作投資...

那還真是不好意思，這個白癡的方法還真的能賺錢。

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