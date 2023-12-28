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00919、聯發科（2454）為何除息前就能買進？ 專家「五思考因素」：選這個免考慮

聯合新聞網／ 趣 講 股
台股。聯合報系資料照
台股。聯合報系資料照

近年來股票市場裡掀起高配息ETF、以及台積電季配息、聯發科半年配息等投資討論熱潮，既然名為「高配息」、「季配、半年配」，想當然的「配息」這件事情，對於投資時機的掌握就變得很重要，而且還可能遇到像00919、聯發科這種配息前就飆漲，漲到根本買不下手的情形。

到底應該在ETF或個股除息前買進？還是等除息過後，價格降下來之後才買呢？要思考的因素很多，有的甚至有點像是廢話，但是對於常常追高殺低的投資人卻依然很重要啊！

思考因素一、多頭走勢先買先贏

如果股市大盤的行情、個股表現正處於多頭走勢、一路向上的趨勢，例如之前的00919、現在的聯發科，當然就是要除息前就買、買、買。

思考因素二、空頭走勢除息後也別買

相反的，如果股市大盤的行情、個股表現正處於空頭走勢，例如今年初走勢很差、被看衰的萬海、陽明等航運股，就算有高配息的題材也別輕易買進。

思考因素三、有長期利多有助填息

一樣是用最近很火燙、1月4日就要除息的聯發科當例子，聯發科近期有智慧型手機市場回春、AI科技前景、與Nvidia等世界級企業合作等利多消息，股價長期看好、填息只是時間的問題，當然要在除息前就買好、買滿！甚至如果投資資金還夠的話，在除息之後、股價有降下來的時候，也可以買進、搶占填息行情。

思考因素四、計算ETF配息報酬率

相對的，ETF不是營利企業，比較沒有營運的利多題材，有的只可能是配息金額多出各界預期而已，如果股價漲太多，很可能買下去就不漲了、甚至會被套牢。所以此時，在ETF除息前，就要先估算一下這支ETF的配息年化收益率。

假設某支ETF的股價20元，一季配0.5元、一年0.5 X 4季就是配2元，一年的收益率就是2/20 =10%；股價如果短時間就漲到22元，等於立馬就賺到了一整年的配息，雖然此時的年收益率還是有9%的高水準，但是歷經超高幅度的漲勢之後，必定會壓抑後續的填息之路，所以也可以除息前先賣出部分持股獲利了結，等到除息後價格有回檔時再買回來...

萬一這支ETF的價格就是沒有跌下來，那就把錢拿去買其他優秀、配息也不錯的ETF吧！正所謂「天涯何處無芳草，何必單戀一枝花」。

思考因素五：定期定額買最好

有人說：股票市場裡最好、最壞的策略都是「等」，因為耐心等待才能等到最佳投資時機；但是卻也可能把最佳時機給等過頭了。因此當你對「除息前、還是除息後買」拿捏不定時，你也可以採用「定期定額」或是「定期不定額」（漲時買少一點錢、跌時買多一點錢）的方式不斷買進，這樣就別考慮是除息前、還是除息後買進了。

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00919群益台灣精選高息ETF基金 2454聯發科 報酬率 除息

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