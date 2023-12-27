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00922適合幫小孩子存股的ETF…市值型又符低碳趨勢！ 專家點出「三優勢」

聯合新聞網／ 阿格力
台股。（本報資料照片）
台股。（本報資料照片）

投資起步就看00922國泰台灣領袖50

這個月阿格力正式滿35歲，過去的同學們也陸續成家立業、小孩慢慢出生，進入人生下一個階段。不過讓我感受最深的，是現在的父母常常在小孩出生沒多久就幫他們開好證券戶，理財就從小開始準備，未來小朋友們想出國念書又或是想學其他專長，才有足夠的銀彈支援他們。

問題來了，要幫小朋友投資、又沒那麼多時間幫他們研究的話應該怎麼辦？這時候當然就是市值型ETF最適合了！小朋友年紀小，有的是大把時間隨著台灣經濟一起成長，你在工作的同時，也是替小朋友的資產盡一份力。

市值型ETF阿格力在過去的影片也跟大家聊過，從第一代的市值型開始，到近期像是00922國泰台灣領袖50，大概也算三個階段的進化。

首先第一代的台灣五十指數，單純以市值決定；第二代則是加入ESG觀念，注重的是企業永續；而到了第三代則是加入一些市場上不可逆的趨勢，例如「低碳排」就是一個重要概念。

00922他在選股邏輯上，除了納入ESG的標準之外，他在低碳的設計採用的是「低碳轉型評分」。他們會針對公司的產品或服務是否具備轉型領先性來給予分數，不會因為碳排放量較高而錯過這些原本體質就不錯的公司。簡單來說，00922他選出來的不只是市值大，同時面對低碳轉型也已經做好準備的好公司。

那參雜了這些篩選條件，這樣跟大盤夠貼近嗎？阿格力也幫大家整理了前10大成分股以及產業分布，基本上台股市值最大的幾家公司通通都有，整體的相關係數高達0.99，可以說就是在投資大盤。

而00922的績效也不馬虎，今年三月底掛牌成立迄今，含息總報酬已經逼近15%，表現相當不錯。關鍵就在於持股沒有過度重壓台積電，有單一持股30％上限的限制，以及同期的配息報酬有4％的水準，在同類型的ETF中都是相當優秀的表現。

總結來說，我覺得00922領袖50的問世，為台股長期投資人帶來三個優勢：

1.「產業不偏」，低碳浪潮下每個產業都將有勝出者，00922是依企業在產業內的相對轉型能力來篩選，不錯過各產業勝者的商機；

2.「費用低」，00922的經理費是0.2%，大概只要傳統市值型ETF的6折

3.「好入手」，現階段00922一張的價格還不到2萬元，對於喜歡一張一張存的人來說，是相當親民的選項，你用少少的資金一樣可以幫孩子建立未來的財富。當成過年的紅包，其實也不錯，我每年過年跟孩子生日都是送ETF幫他累積未來的財富底氣。

◎本文內容已獲 阿格力 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00922國泰台灣領袖50ETF基金 市值型 大盤 選股邏輯 台積電 績效 成分股

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