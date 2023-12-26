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「這檔ETF」近三年報酬勝過0056、0050！ 專家：資本利得是重點

聯合新聞網／ 陳重銘
台股。（本報系資料庫）
台股。（本報系資料庫）

股市中有一句名言：「大象不會跳舞」，說明大型龍頭股因為股本龐大，儘管獲利穩定但是缺乏爆發力，股價漲幅也較為溫吞。反倒是一些「千金股」，股本較小但是獲利成長性頗為可觀，利多時股價更是一飛衝天啊！

大型股通常是ETF的主要持股，例如0050是挑選「市值前50大企業」，0056則是從「市值前150大企業」中挑選成分股，普遍都是挑選大市值的企業。但是富邦臺灣中小(00733)則是反其道而行，剃除市值前50大企業，目的是鎖定中小型股的爆發力以及上漲潛力，因此若希望享有台灣中小型企業的活力及成長性，投資中小型股更適合。

2020底全世界從疫情後開始復甦，大降息的資金動能席捲全球，進而推升中小型股的飆漲。統計最近3年表現(2020/12/18~2023/12/18)，00733的報酬率高達146.86%，遠勝0050的24.98%跟0056的50.84%。

2022年美國暴力升息重創全球股市，2023年股市也從谷底反彈，今年以來00733報酬率也高達72.01%，同樣大幅超越0050的26.06 %跟0056的52.57%。

從上面數據可以看出，不論是長期的3年、或是短期的1年績效表現，00733都是遙遙領先，又是為甚麼呢？股市有一句名言：「有量才會有價」，資金行情就像是颳起的一陣旋風，股本小的中小型股更能夠乘風翱翔。但是中小型股也不全是好公司，風險似乎也會比較高？所以專注在中小型股的ETF，指數的選股邏輯就很重要了！00733的績效表現突出，可見選股是功不可沒，趕快來了解一下00733的ACES特點吧：

A級動能、強勢掌握：隨時動態調整 緊跟市場趨勢，不錯過任何強勢飆股！

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00733追蹤「臺灣指數公司中小型 A 級動能 50 指數」，著重在中小型且具有成長動能的股票，特點是扣除了台灣前 50 大市值的上市股票(0050的成分股)，再根據「平均成交量」、「平均週轉率」和「報酬率」來篩選成分股。中小型股適合想賺取資本利得的投資人，現金殖利率就比較一般了。要知道，報酬 = 資本利得 + 股利，00733優異的資本利得表現才是重點，股利只是小菜。

成分股才是ETF的主角，00733每年 4 次調整(1、4、7、10月)，總共50檔。為了維持分散性，單一持股權重上限為 20%、前 5 大成分股合計不超過 60%。下圖列出前10大成分股(2023/12/20)，由於是每季調整，所以要注意調整時的幅度，以及新納入(剃除)那些成分股。

小小結論一下，00733主要是投資中小型股，並針對平均成交量、週轉率及報酬率來篩選。主要成分股為電子類，也是台灣最強跟最會漲的族群。每季調整成分股，儘管稍微頻繁也有可能增加換股成本，但目的是即時篩選出有成長動能的中小型股，瑕不掩瑜。

不過中小型股(特別是電子股)，股災時的波動一定會比較大，長期投資必須要耐住性子，不要輕易被洗出場。幸好00733是原型ETF，幾乎不可能倒閉變壁紙，並且會持續汰弱換強，所以當股災降臨時，往往也是財神爺來敲門了。而00733由於每季換股時都會重新洗牌，1月份即將再次換股，重新選出強勢股。ETF的重點在於「買便宜」，如果台股回檔就等於提供進場的好時機。

◎本文內容已獲 不敗教主-陳重銘 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00733富邦臺灣中小 0050元大台灣50 0056元大高股息 ETF

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