00772B、00773B、00933B、00937B…四檔月配息債券ETF比較！ 她：殖利率非越高越好

理財達人摳摳（懶錢包Lazywallet）在Youtube頻道上分享，2023年「月月配」和「債券」是2大熱門關鍵字，目前市場上正好有4檔ETF符合這個標籤，分別是中信高評級公司債（00772B）、中信優先金融債（00773B）、國泰10Y+金融債（00933B）和群益ESG投等債20+（00937B），該怎麼選才好呢？

以下為影音內容：

聊聊00937B，很符合時事，身上包含今年兩個最熱門的元素「月月配和債券」，不過符合這兩個標籤的ETF可不是只有這檔，在台灣的ETF世界中，月月配可是債券ETF先開始的；2023年3月中信投信宣布旗下的中信高評級公司債（00772B）和中信優先金融債（00773B）從季配改月配，成為了先驅。

債券ETF絕大部分絕大多數已季配息為主，畢竟他們比股票穩定、波動更低，代價是收益沒這麼豐碩，隨著復華台灣科技優息（00929）橫空出世，月月配機制紅遍大街小巷，時隔3年又有兩檔債券ETF加入，除了00937B，可別忘了國泰10Y+金融債（00933B）現在買誰最好呢？

4檔月月配債券ETF小檔案

中信高評級公司債（00772B） 中信優先金融債（00773B） 群益ESG投等債20+（00937B） 國泰10Y+金融債（00933B）

為了快速理解，直接用表格來比較：

00772B、00773B、00933B都是以債券的「發行機構」來命名，一般分為由中央政府發行的「公債」，由私人企業發行的「公司債」，有些會多劃分由銀行等金融機構發行的「金融債」，而00937B名字來自債券的「信用評等」分為投資等級和「非投資等級」，前者違約率低，有助抵禦市場波動；只是任何企業都有倒閉的可能，我們生活在台灣會覺得銀行超級穩，出事有政府救，但看國外例子就知道不一定是這樣。

公司債的風險肯定大於美國公債，其實00937B投資的也是公司債，看全名或者追蹤指數就能發現囉。

發行價格很有趣，兩個時期涇渭分明，過去債券在台灣沒這麼夯，投資主力是法人，價格對小資族來說那是「高不可攀」，今年債券狂潮讓散戶開始進場，新一代債券ETF跟股票型一樣，價格開低減輕大家的心理壓力，也內建在高股息上很夯的收益平準金機制，結果證明確實這些很有吸引力。

此外總費用率是不可忽略的重點，債券屬於固定收益資產，長期報酬自然不如股票，如果還被內扣吃掉不少，那投資成效會大打折扣。

買債券就是成為債主，可以固定領到債息，時間到了拿回本金，而公債是成為政府的債主，公司債是成為公司的債主。

和投資單一債券相比，債券ETF是持有一籃子的債券，多了分散性，一般投資人也容易參與交易，不過在做評估時，也應該知道幾個種樣的關鍵名詞，以下就看四檔月配債券ETF的人氣和持債特性。

上市較久的00772B和00773B，在債券ETF中人氣還算不錯，新加入的00933B和00937B則是相當火燙，00937B一上市就被大爆買額度用罊，規模卡一段時間沒有什麼成長。

00933B於12月14號也把額度用光，等兩檔追募完成，屆時應該會有再一波熱潮。

殖利率最重要，那殖利率是否越高越好了，答案是不一定！例如00937B有著較高的殖利率，這和它選擇的債券標的有關，另外3檔持債基本上都是A級，00937B則是瞄準BBB級，在投資級別屬於中下位階，會有高一些的違約風險。

總之挑選債券ETF時，除了理解指數、持債特性、規模大小、總費用率高低、追蹤偏離度等等都能納入比較。

要提醒，以上四檔月月配都屬長天期，對利率變化的敏感度更高，投資前該知道這樣的特性。

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