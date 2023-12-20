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00919首納入金控…中信金、兆豐金！ 專家：0.55元能配到明年9月

聯合新聞網／ 柴鼠兄弟
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

00919成分調整 首度納入金控！刪航運降電子

18日除息0.55元之後，緊接著就是攸關2024年配息的成分調整，根據臺灣指數公司在週一公告的審核結果（12/19生效）：

納入8檔：中信金、兆豐金、中美晶、神基、東元、台肥、長榮鋼、寶雅

刪除8檔：陽明、萬海、廣達、佳世達、大聯大、天鈺、南電、鈺齊-KY

這是919成立以來第一次納入金控股，包含今年獲利明顯成長的兆豐金和中信金。而相當多網友關注的貨櫃三雄，這次也確定刪除陽明和萬海，只留下今年前3季EPS「賺超過15塊」的長榮。假設它明年（保守估計）拿10塊出來配，以目前的價位140幾塊換算，現金殖利率都還有7%以上。

另外可以注意的是，過去919有近8成都在電子，但這次調整刪了2檔航運+5檔電子股+1檔傳產、新增2金2電4傳產，在調整完成之後，電子比例應該會降到7成左右，傳產也會分散到航運、鋼鐵、電機、化工、生活百貨等等不同類別，再加上2檔金控股，涵蓋的產業會更多元，更有利於風險分散。

因為919的指數是採用「二階段審核」來佈局每年的除息旺季，12月的第一階段，已經依照目前公布的前三季EPS，先換上8位明年最有「高配潛力」的種子選手，算是預賽。明年5月就要正式上場PK，會根據實際的股利政策汰弱留強，調整好最佳隊形去參加6-8月的除息旺季，也因為這樣的設計，919才能維持超高的年化股利率。

估計0.55元可配到明年9月

根據12/18除完息當天最新公告的淨值組成當中，「可分配投資收益」還有1.72元，那代表接下明年3、6、9月配0.55以上都不成問題。接下來12月還有新普、1月的聯發科以及這次新增的中美晶都即將除息，所以可分配收益還會增加，而因為919在除息前淨值創新高，目前的資本利得也推高到5.48元。

◎本文內容已獲 柴鼠兄弟 授權，未經同意禁止取用轉載；原文出處於此

00919群益台灣精選高息ETF基金 季配息 2891中信金 2886兆豐金 航運股 成分股

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