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00713好貴…00915同是「高息低波」能取代？ 他分析：有三個共同點

聯合新聞網／ 我是棒棒
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

高股息黑馬00915，今年以來報酬高達52%，跟00713一樣，都是訴求高股息+低波動，績效上反而還贏00713，除息和配息都是同一月配，可以取代00713搭配0056+00878成為最新的黃金組合嗎？

00915在去年的8月上市，當時剛好在空頭年最慘的時間點上市，但也是最好的買入時間點，一買入就等於直接進入右側交易，成分股數不多，只有30檔，00713反而較多有50檔，且也是老字號的ETF，2017年就上市，足足有6年多。換股頻率都一樣，兩檔每年都2次，都在6月和12月，經理費和保管費也一樣，RR4的風險等級也相同。

資料來源：凱基投信、元大投信，棒棒的理財失控週記整理
資料來源：凱基投信、元大投信，棒棒的理財失控週記整理

選股邏輯方面，00915的賣點是因子投資，具備了2高一低，高股息、高品質和低波動，選股池來自於上市上櫃市值排名前300檔的股票，成交量佔總額的前20%或前80%，周轉率達3%、獲利要求近一年營業利益必須為正，品質上排除金融業ROA與非金融業ROE最低25%的股票，再從126日還原報酬的計算數據中，排除表現最差的10%。

在高息率方面也有要求，包含最近3年平均現金股利、最近1年現金股利；每股盈餘總和×最近3年現金股利平均發放率。

00713賣點就是主打保本存息的設計理念，適合追求低波動和穩健的投資人，主要是以市值前250大，通過流動性檢驗的股票，依照股利率篩選，並採用品質、動能等指標進行篩選，按照獲利能力、權益報酬率、股利率、營運現金流量及波動度等，計算綜合分數後選取最終成分股。

資料來源：凱基投信、元大投信，棒棒的理財失控週記整理
資料來源：凱基投信、元大投信，棒棒的理財失控週記整理

在產業組成方面，兩檔都是以電子科技類股為主，00915的科技成分較00913多，半導體的佔比也較高。00713在傳統產業以及金融保險成分較多，00915相對較低。

資料來源：Cmoney，2023/11/17，棒棒的理財失控週記整理
資料來源：Cmoney，2023/11/17，棒棒的理財失控週記整理

00915和00713有什麼共同點呢？我整理出了3點：

這兩檔都不是被動式參與市場，都屬於主動式投資

市場上以息收為訴求的高股息ETF是屬於策略型ETF，不同於追蹤整體市場的大盤型ETF，而是獨立將高股息的個股獨立挑選出來組合在一起，雖然同樣有追蹤指數，但其實涉及了主動選股。

在產業組成上都偏重電子科技類股

台灣科技產業發展迅速，即使是台股前四大高股息ETF中的0056、00878、00929和00919，產業組成都是以電子科技類為主，00713和00915當然也不例外。00713雖然納進了不少金融保險和傳產成分，頂多只佔2成。

選股邏輯都採用高息+低波動的因子策略

00915在設計上，主要是透過獲利、品質、下行風險指標篩選，並搭配波動與股息指標排序00713是以流動性、股利率、營運、股利品質、波動等因素進行篩選兩檔都採用多因子投資，也設計了低波動策略。

總結來說，高股息黑馬00915，即使9月配出年化超過13%的高息，短暫讓買盤大幅成長，但規模的增加程度也就停留在那時，討論度仍然很低，鮮少被注意。

00713和00915在選股上有考慮低波動的特性，也讓它在面臨系統性風險時，有較好的抗跌能力。因為除息配息都在同樣月份，若要說誰可以取代誰，倒不如將這兩檔歸在「高息低波」同屬性的配息池裡頭，在資產布局的位置上較適切些。

◎本文內容已獲 棒棒的理財失控週記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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