00919、00929、00878…只能用ETF當房東收錢？ 專家報牌：華固（2548）比租金報酬好太多

根據行政院主計總處的最新統計數字，國內前11個月的租金指數達到2.16%，創下27年來的新高紀錄，這個時候很多上班族的心裏真的很希望能夠當個收租金的包租公、包租婆，可是當前的房價這麼高，想買個自用住宅就已經不太容易了，更何況身邊如果沒有幾百萬元的第二間購屋自備款，就什麼包租夢也別作、別想了。

的確！包租屋的夢想要實現，你的人生是必須要付出代價的。除了自用住宅還在繳房貸之外，想當包租公，你還要再更省吃儉用存購屋自備款，而且還必須全家人都同意過「勤儉持家」的生活，不然就是祈禱你剛好生長在富爸爸的家庭裡。房子出租之後，還可能遇到房客在你的房子裏亂搞、一天到晚要你修東西、租金拖延或欠繳、房客搬走的零租金空窗期、租金收入扣除房貸利息之後的報酬率太低等問題⋯

如果換個心態！把買出租屋的錢拿去買0056、00919、00878、00929等ETF或是績優的房地產營建股，當長期股東、穩定的領股息，就像收取房租的心態，會不會比較好呢？答案似乎還不頼喔，因為：

或許你會想問：除了ETF之外，為什麼是買房地產的營建股，而不是股市最熱門的電子科技股？原因是最熱門的股票往往不會物超所值，股價也容易大幅波動，讓人心裡七上八下，而營建股一向不被股市投資人青睞，所以股價、本益比都偏低，股息殖利率就反而就因此拉高了。

例如營建股的模範生—華固（2548），已經連續4年、每年都賺進一個資本額，近16年來每年配息都在5～7.5元也很大方，股價卻長期徘徊在85～97元之間，本益比只有8、9倍而已，股息殖利率卻有8%左右，比租金報酬率實在好太多了。

但是平心而論，股票、基金和房地產真的是三個不一樣的東西，營建股或基金配息領到的錢，和房屋出租收到的租金也是完全不同的投資收入，有的人認為：這三者不能混為一談，股價每天上上下下的，沒幾個人受得了。

這些話說得是沒錯，但是如果單純從投資收益的角度來看，好的、績優的營建股、基金其實是贏過「購屋出租當房東」蠻多的，所以當你整天羨慕那些等著收租金的房東時，不妨換個角度、用你少許的理財資金，試著長期持有這些績優的營建股票、ETF來賺股息，就當它是你永遠的「忠實房客」，相信你會發現不一樣的投資感受的。

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