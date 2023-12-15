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00687B爆量9萬多張…領先所有債券ETF！ 他：超驚人直接破了成立以來紀錄

聯合新聞網／ 知美Jimmy
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

14日凌晨，美國聯準會最新利率決議出爐，如市場預料「第三次暫停升息」。

主席鮑爾更高「鴿」 暗示，升息循環結束，明年有望降息三碼，帶動美股三大指數大漲創高，10年期公債殖利率急跌至4.03%。

債券ETF市場歡聲雷動全面噴出，包含長天期美債、投等債、金融債...等，均有1~2%以上的漲幅。

其中表現最驚人的是，國泰20年美債（00687B）成交爆量9.3萬張，破了基金成立以來的紀錄，更領先所有債券ETF。

感謝鮑爾送大禮，讓知美也受惠，之前和大家分享過，知美從今年6月開始，每月定期定額1萬元的00687B，一路從33.26元買到11月底的29.81元，成交均價為30.73元。

以00687B昨日收盤價31.8元計算，目前含息報酬率來到3.99%，定期定額善用微笑曲線，正式由綠翻紅。

此外，可以放大兩倍收益的美債正2ETF，成交量也越來越大，如國泰20年美債正2（00688L），昨日成交量也高達6.7萬張，比不少原型債券ETF成交量更多。

但知美也要提醒，正二這類槓桿型產品，因為波動大，只適合做短期投資，要適當做好停利停損，千萬不能拿來ALL IN。

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00687B國泰20年美債 債券ETF 鮑爾 聯準會 升息 降息

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