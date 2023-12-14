00922、00923、00850近月績效皆贏0050！ 專家教怎選：這兩檔差別是「容忍度」
改良版0050大點兵，哪檔會是燈號策略最優選？
景氣燈號從第一顆藍燈亮燈以來，已經累積出至少20％的報酬率，這種送分題，我在節目第一時間就公開講，有興趣可以去找找之前在達人秀的錄影，那當時的選擇多是以0050作為標的物。
那也很多投資人在說啊：0050真的好，但也真的貴，有沒有其他替代物，可以用？說真的，還真的有！
不過這些都是ESG改良版，主要是跟上市場趨勢來調整策略篩選，目前在市場上有這幾檔可以參考：
0050：老大哥，市值規模第一名近3000億
00850：元大親兒子，納入ESG因子
00922：國泰版0050，納入低碳轉型因子
00923：群益版0050，納入純低碳因子
可以看一下近月的數據，能看出改良版的0050，近期都交出更佳的報酬率表現，那投資人會有個小疑問，00850、00922、00923差異在哪呢？
00850：是多納入ESG三面向的評價分數作為基準
00922：是多納入低碳轉型因子來篩選
00923：是直接將高碳排產業給排除
00922跟00923看起來很像對不對？其實最根本差異在於對高碳排企業的容忍度。
00923是直接砍掉高碳排產業，而這些高碳排產業多為傳產股，使得目前成分股偏向電子與金融組成
00922納入轉型因子，表示傳統產業若有積極轉型低碳產品，那傳統高碳排產業一樣會被選入，因為轉型過後失敗者消失、成功者將擴大市佔，成分股中不排除傳統產業才是真正的貼近大盤
所以投資選擇要看自身的理念：
覺得高碳排就是不行：選00923
覺得ESG要全面涵蓋：選00850
要貼近大盤又要保握傳產轉型機會：選00922
就看你喜歡哪一種囉！
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