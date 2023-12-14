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00919、00713、00878…高股息績效今年輾壓大盤！ 專家：00918最低調股民才2.6萬

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

2023就剩10多個交易日要結束了，這張圖表整理了11檔掛牌一年以上的高股息ETF含息漲幅，欣賞下這精美的報酬數字。

今年為止大盤漲了28%，11檔高息ETF有8檔超過大盤表現，甚至可用「輾壓」來形容。特別是前3名，單一年度報酬突破5成，很難想像這是由高股息ETF跑出來的數字。

大部分存股族的選擇0056、00878今年表現其實已經很不錯，都有明顯超過大盤表現，不過幾檔新面孔的表現更是令人印象深刻。

例如前5名的00915、00918、00919才剛成立滿1年，除了00919目前已有32萬股民，知名度已迅速打開外，另外2檔其實非常低調，搞不好還有人誤以為是科技類ETF，畢竟它們今年的表現，真的不太像高股息ETF，反而比較像科技型。

當中我覺得最低調且值得追蹤的，是00918，目前僅僅2.6萬股民。

坦白說，這檔ETF剛掛牌是被我忽略的，畢竟大部分股民跟我一樣，在意的是「高股息」，而不是「填息」，這可能也是它目前依然低調的原因。直到它掛牌後頻頻創新高，我才回頭去看了它的編製規則。

其實「高填息」，說穿了就是圍繞在「穩定配息」的基礎上，而且通常是「低基期」的股票。今年不少崛起的AI概念股，在起漲前就剛剛好符合這些條件，所以00918能交出這種漲幅，也就不意外。

當然我認為它值得追蹤的理由，並不是明年還能再漲50%，畢竟期待一檔高股息ETF年年漲50%是不切實際的。

主要是這項編製規則過濾出來的股票，就算不漲，配息數字應該也是高股息ETF裡面的「高標」。例如今年00918三次配息合計就配了1.62，換算下來殖利率是7.26%。2021、2022這2年，指數股利率也都落在7.5%左右，這是非常驚人的水平。

是金子終究還是會發光的，明年我認為表上這些高息ETF大概率不會有今年的激情表現，接下來該關注的，是拉長時間能不能維持競爭力，才是投資人應該關注的重點。

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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