買00922的「7個理由」…股息來源近一半免課稅！ 他：已持有0050和006208依舊配置

最近市值型ETF也越來越多了。從老牌的0050、006208，到新成立的00850、00922、00923，有什麼不同呢？

新生代的市值型ETF，因為追蹤指數類型不同，又稱為smart beta ETF，就是「有機會獲得超額報酬」的ETF，盡量貼近大盤指數，卻又有各自的篩選機制。

近年低碳與ESG當道，如00850、00922、00923，都算是同一類型，拉開近一年的報酬率，都有不錯的表現。

但時間一拉長，從過往績效回測，還是老牌子的0050、006208獲勝。

只是未來碳稅必然成行，過往績效也未必代表日後績效，我們是可以期待一下低碳未來的績效。

因為已經幫小RYAN定期定額扣006208了，一方面看好未來低碳轉型的趨勢，另一方面也想做個比較，因此我開始配置新生代市值型ETF。

目前我買入的是國泰領袖50低碳轉型ETF（00922），理由如下：

1.股價較低好入手 2.與0050成分股重疊性高 3.殖利率較高（約7％） 4.市值超過百億元規模 5.前陣子跌到淨值附近 6.經理費只要0050的6折左右 7.產業比重貼近大盤

雖然不能只看殖利率，但有個股比重不超過30％的限制，算是符合分散風險的條件。

打開11/14收到的收益分配通知書，詳細查看這每張570元的來源，發現配息來源如下：

54C境內股利所得：294元 5A境內金融業利息所得：1元 71海外股利所得：5元 76W財產交易所得：270元

配息來源很讓人放心，而且有將近一半不需要課稅。

當然這只是我個人喜好，請勿當作買賣參考建議哦！

大家都可以依照自己的喜好來挑選，要繼續買老牌的0050、006208，還是配置新型ETF，就看自己怎麼選了；等我存滿100張，再來跟大家分享！

我是RYAN爸爸，讓我們一起理財也理心吧！

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