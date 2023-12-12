00882爆量…大量賣出也要有人買才會成交！ 陳重銘：我加碼100張

00882最近幾天都爆量喔，有人賣出也是要有人買進才會成交！那麼是誰在低點大買？

我是很喜歡高股息ETF低點爆量時買進，所以也買了幾天，今天一樣加碼！

其實我把00882跟00753L當成港股來操作，最近恆生指數在1萬6盤整打底，是機會嗎？

管他的，下跌就加碼！00882一次100張，00753L是兩倍槓桿，所以一次50張！

只是免費分享，買賣自行判斷。我賣出的時候也不會講。反正都不要問我，我沒有收費，沒有義務帶進帶出！

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