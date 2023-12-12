快訊

不忍了！侯辦指郭璽冷飯亂炒、傳不實謠言 趙少康提告

巨人軍來台／兩場門票已賣出8成5 擋掉7000個機器人

鄰居搭電梯「每層樓狂按」他氣炸想罵人！一看角落瞬間發現誤會大了：好有愛

聽新聞
test
0:00 / 0:00

00882爆量…大量賣出也要有人買才會成交！ 陳重銘：我加碼100張

聯合新聞網／ 陳重銘
台股。聯合報系資料照
台股。聯合報系資料照

00882最近幾天都爆量喔，有人賣出也是要有人買進才會成交！那麼是誰在低點大買？

我是很喜歡高股息ETF低點爆量時買進，所以也買了幾天，今天一樣加碼！

其實我把00882跟00753L當成港股來操作，最近恆生指數在1萬6盤整打底，是機會嗎？

管他的，下跌就加碼！00882一次100張，00753L是兩倍槓桿，所以一次50張！

只是免費分享，買賣自行判斷。我賣出的時候也不會講。反正都不要問我，我沒有收費，沒有義務帶進帶出！

◎本文內容已獲 不敗教主-陳重銘 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00882中信中國高股息 ETF

延伸閱讀

這家企業5年股價翻了79倍！ 最強薪水投資專家告訴你：財報數字早有徵兆

今天是債券ETF最後的買進點？ 因為明天將公布「這個數字」

0056、00878、00919、00929每月加薪一萬誰成本最低！ 她：這檔以162萬勝出

他買00929賺6.4萬 改投00919再領2萬配息！網卻因1原因唱衰

相關新聞

00882爆量…大量賣出也要有人買才會成交！ 陳重銘：我加碼100張

00882最近幾天都爆量喔，有人賣出也是要有人買進才會成交！那麼是誰在低點大買？

他有10張00919想再買00935！更多人推投資006208或0050

投資ETF時，標的搭配需要依照個人需求而有所變動，若搭配得宜，就能最大化報酬。有網友持有10張00919，並持續定期定額投資，近期打算搭配市值型ETF投資，現正看準漲幅較大的野村臺灣創新科技50 ETF（00935）。雖然有網友認同是不錯標的，不過更多人依然推薦搭配006208或0050。

「00891是今年最成功的投資獲利超過30％」 專家提三作法：想賺價差者請照做

朋友最近興奮地跟我說，他的00891帳面獲利超過30%，是今年最成功的投資。

台股重回多頭走勢 00878月增投資人數居冠

國泰投信表示，台灣加權股價指數及香港恆生指數11月底出現31年來的首次「交叉」，黃金交叉再創台股新境界，台股11月起資金...

他買00929賺6.4萬 改投00919再領2萬配息！網卻因1原因唱衰

群益台灣精選高息（00919）近日討論度非常高，有網友分享，他投資00929獲利6.4萬元、總報酬率9.18%，他將持股賣出，資金76萬元改買00919，每月「加薪」幅度大漲，下個月還會配息近2萬元。不過卻有不少人不認同此做法，有網友擔心「填息才是賺，00929的成分股比00919還要強，又買在高點，換進去直接套」。

台股漲聲響 這檔黑馬 ETF 股價衝

11月以來，股市上演反彈行情，加權指數從10月底低點16,001.27點一路上漲，至上周五(8日)收盤來到17,383....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。