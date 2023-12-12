若千萬全買00919年增100萬股息！ 他怨：我阿公全部存在郵局

中華郵政存簿儲金最高計息金額為新台幣100萬元(按每日平均結餘計算)，超過部分不計利息。有網友抱怨，他的爺爺將1000餘萬元的存款存在郵局，礙於郵局規定，因而損失龐大利息，他試算，若是將這筆資金投資00919，每年股利可高達100萬。其他人卻勸他放寬心，應該尊重存款人的想法。

根據中華郵政官網資料顯示，存簿儲金最高計息金額為新台幣100萬元(按每日平均結餘計算)，超過部分不計利息。存簿儲金按日計息，1年以365日為基礎，每半年結息1次，結息日為每年6月20日及12月20日，除公教戶外利息所得免扣所得稅。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他的爺爺將1000餘萬元的存款存在郵局，因此損失大筆利息，受到通貨膨脹影響，等於這筆錢是一天比一天還少，他表示，若是將這筆資金投資高股息ETF，就能領取大筆配息，他試算，若是將這筆資金投資00919，每年股利可高達100萬。

該網友表示，他的爺爺堅持不願意更動這筆存款，無論他算過多少次「每年多100萬利息」給爺爺聽，他依然想將錢存在郵局內，讓他很苦惱。

其他人則留言「長輩的錢，長輩自己處理，你幫忙想太多，只是換來猜忌」、「這是阿公辛苦那麼多年存下來的，應該要尊重他的想法」、「你管人家要不要拿出來，他有錢爽放著就讓他放，說實話就不缺這1000多萬，也不缺每年那100萬，也花不完，沒必要一直算給老人家」、「千萬別動老人家的錢，因爲有問題大家都找你」、「你管自己的1千萬就好了，幹嘛管阿公的啊？」

也有人建議他「00919快除息了欸，還是你不要一次丟1000萬啊，先丟100萬，讓阿公對息收這件事有感？」、「一年少100萬超多的，100萬你再投入etf，沒多久這個本金1千萬都快賺回來了吧，真的要好好勸阿公不要放郵局」、「與其勸他玩股票，不如勸他分散到其他銀行」。