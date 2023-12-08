00922內扣費用更低、00923選股池大！ 兩檔低碳+市值型ETF要怎麼選？

今年3月才剛上市的2檔市值型ETF，00922和00923，規模已經悄悄突破百億元大關，都是以低碳為主要訴求，也完成首次配息，一張股價不到20元，又以市值進行篩選，成分股大多是重複，小資族想要入手布局，要怎麼選呢？

今年初，立法院已經三讀通過「氣候變遷因應法」，將淨零排碳轉變為具強制性的法律規，歐盟公布的「碳邊境調整制度」於2023年10月開始試行，因台灣部分產品出口歐盟，必須開始申報產品碳排量，因此近年來在台股投資時，低碳會是衡量公司表現的指標之一。

2檔市值型ETF 00922-國泰台灣領袖50和00923群益台灣ESG低碳50，就是將低碳納入選股條件，在設計上有何特別之處？

00923較早上市，00922晚20天，兩檔都是50檔成分股，風險等級為RR4，同樣都有設立收益平準金，不同的是換股頻率，00922一年是2次，00923一年高達4次，經理費上也是00922較為便宜。

資料來源：國泰投信、群益投信，棒棒的理財失控週記整理

在選股邏輯方面，00922以MSCI臺灣指數成分股為母體，排除涉及爭議性武器公司，並以MSCI低碳轉型分數和企業獲利性篩選，再用低碳轉型分數進行權重調整，個股權重上限為30％，前5名權重上限為65％，取其前50大企業為成分股。

而00923的選股池來源為台灣上市股票，經流動性檢驗，考量了「台灣永續評鑑」表現，剔除爭議性產業，以財務指標和市值規模篩選，排除碳密度指標前20％高的企業，再依市值挑選前50名成分股，個股上限20％，前5大上限為65％；特別的是它還專門限制了台積電的上限，最多只能30％。

資料來源：國泰投信、群益投信，棒棒的理財失控週記整理

在產業組成方面，2檔ETF主要都集中在半導體產業，00923占比較多，竟然高達6成以上，00922則是有43%，第二高的產業是金融保險，第三為電腦及周邊設備業，光是這前三大產業，00922和00923就佔了7成以上。

資料來源：Cmoney，2023/11/24，棒棒的理財失控週記整理

在規模方面，截至12/1為止，兩檔ETF都已經破百億，00922為105億，00923為121億，由於00923較早於8月除息，所以在投資人搶買的情況下，當月就破百億，成長較00922快速。隨著00922在10/19除息，規模慢慢追了上來，10月以後成長的幅度反而比00923要快。

資料來源：國泰投信、群益投信，棒棒的理財失控週記整理

在受益人數方面，00923也是隨著8月配息，衝的很快，現在反而有收斂的情況，而00922則是非常穩定的成長，且有後來居上的趨勢。

資料來源：集保結算所，棒棒的理財失控週記整理

賣點都是低碳+ESG+高市值

00922和00923到底有何相同之處呢？賣點都是低碳+ESG+高市值，且電子比重極高，都佔了近8成。兩檔的持股都是以台積電、聯發科、鴻海為主，尤其是台積電的占比最高，都有近3成的比例。

換股頻率不同

不同之處有三點，第一是換股頻率，00923在經理費先天的編制上，就比00922高，雖然市值型ETF通常調整幅度不大，但一年換4次就硬生生比00922多了2次，偏高的經理費+換股費用，就有可能產生較高的內扣費用。

雖然2檔ETF掛牌都未滿一年，若就季度來比較，從投信投顧公會的資料中可以發現，因為手續費和經理費的不同，00923在第2季和第3季的費用，確實要比00922來的高。

資料來源：投信投顧公會，棒棒的理財失控週記整理

選股池不同

第二個不同的地方在於選股池來源。從選股邏輯來看，00922的成分股篩選來源較小，只從MSCI台灣指數裡的90檔股票中選出50檔。而00923的選股範圍可就大多了，只要是台灣上市的股票都是它的選股池。

低碳篩選指標不同

第三個不同的地方在於低碳篩選指標。00922主要依賴市值加權和低碳轉型能力的調整，也就是說，減碳有進步的就可以納進來。而00923著重於ESG因素，推動更環保和可持續的投資，直接將碳密度過高的企業剔除，不僅要減碳有進步，還要有成效。

無論是00922或是00923作為投資選擇，兩檔確實都具有吸引力，且具有競爭優勢，但這兩檔也存在著大部分市值型ETF高波動的風險，定期定額+單筆加碼，絕對是不變的最佳投資策略。

00922和00923雖然都具備高含量的電子科技成分，但00923在半導體方面，足足比00922多了2成，當市場面臨大漲大跌時，00922相對會較穩定些。

低碳是趨勢也是現在進行式，若投資新手或是小白，想在資產配置上布局大盤型ETF，不用挑，這兩檔重複性質很高，看喜歡誰，就挑誰入手囉！

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