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解答00937B債券ETF「4個問題」！ 專家點出五特色：低風險又能有持續回饋的組合

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
台股示意圖。來源／聯合報系資料照片
台股示意圖。來源／聯合報系資料照片

理財達人股魚於《投資嗨什麼》解答投資債券ETF常見的四大問題，並分享群益ESG投等債20+（00937B）的五大特色。

以下為影音內容：

滿手沉水債券ETF還要再入坑嗎？

投資要看長遠和趨勢，為什麼這個時間點，感覺債市不是那麼穩定，因為前一陣子一直下跌，但不要忘記下跌原因是因為聯準會升息，只要升息結束，以後一定是降息

升降息是一個循環的問題，現在市場都認為是升息尾聲，那本來就會是投資債券最好的時間點，所以就算現在滿手債券，或者心理面認為債券好像沒有很好？但說實話，現在時間點布局，對未來報酬率表現是有很大的幫助。

可以自組月月配，還需要月配息債券ETF嗎？

月月配組合，講白了如果高興用12檔組成月月配也行，譬如：年配的12檔時間點（月份）都不一樣，但這樣投資人就要顧12檔標的物。

上班已經夠忙了，還要顧12檔績效，最大的問題就是常常一檔都顧不好了，顧那麼多檔要幹什麼，是吃飽太閒嗎？

且大多數人都是有正職工作的，其實沒有那麼多時間，要的就是簡單有效的方式。

當然絕對可以自組月月配息，但是如果覺得找標的物很麻煩，那很簡單就直接找一檔月月配，不就一次把問題直接搞定。

月配息＋債券是老人的專用工具 年輕人不需要這種組合？

其實年輕人最適合買這種東西了，月配息加上債券，就是一種低風險加上持續回饋的投資組合方式。

何況年輕人不等於一定可以承受高風險，有些人報酬率跌個1-2％，就嚇得要死；在市場裡面有些人會做高風險，有些人則是做低風險，每個人接受的程度不一樣。

不要預設立場說什麼樣的商品一定適合哪種特定的族群，還是要回歸到自己本身的投資屬性，偏保守的人月配息+債券是很OK的，沒有問題！

月月配息月月扣匯費，很傷荷包

00937B的保管銀行是彰化商業銀行，其實就更改匯款銀行就好了，就不會被扣到匯費了。

其實會在意的人，可能就反應出了投資部位太小，才會很介意這10塊的匯費，如果持有的張數是幾百張，會在乎這10元的匯費嗎？

當然也是那種人是天生個性就是能省則省，那就去把匯款銀行更改成00937B同樣的保管銀行，就可以避開匯費的問題。

00937B 最大特色

是一檔新募集的債券型產品，這時間點可以保證建立的部位都是票面利率大於4.5％以上的，這只有新發行的產品才有這樣的優勢。

因為早期發行的產品，所接觸的債券基本上利率可能只有1-2％，基本上整個票面利率就偏低了，但這檔一開始就能保證票面利率是4.5％，代表之後可以領到的息都夠高。

再來單一的產業比例鎖定上限，做投資常常很在意分散性夠不夠，如果不夠買這檔產品跟單一產業債就會沒什麼差別。

透過以上兩個機制確保這檔債券ETF：

1.分散性足夠

2.未來能領到豐厚的息

且00937B鎖定的是成熟市場，為了確保可以拿到最好的殖利率，不把目光放在美國而已，是在全市場的成熟市場裡面，找到符合ESG還有高殖利率，而且債信評等還不錯的債券，將其收攏其中。

國家都是大家熟知，工業和經濟發展非常成熟的市場，所以債券布局在這些國家裡面，安心感就上來了。

目前這檔00937B的指數值利率高達7.04％，比台灣很多檔高股息ETF都來得好，這種殖利率只能用突破天際來形容。

真的是歸功於它...票面殖利率選得夠高，再加上BBB級的設計，才能夠達到這麼好的一個效果。

收益平準金的機制，可以避免配息被稀釋掉的問題。

明年2月開始配息

00937B是在12月5日掛牌上市，就代表上市之後才會拿到投資人的資金，然後到債券市場裡面做布局的動作，那當然是沒有辦法做配息；所以要到2024年的2月才會做第一次的配息。

00937B五大特色

殖利率高：只納入票面利率大於4.5%的債券。

受惠降息資本利得空間大：天期20年期以上，受惠FED降息之潛在潛幅高

每月穩定配息：首檔月月配＋收益準金的跨產業投資級債ETF

入手價便宜：發行價15元，目前市場上最便宜之跨產業投資級債ETF

投資安心感高：ESG嚴選企業+產業上限10％

◎本文內容已獲 投資嗨什麼財經雪倫 授權，未經同意禁止取用轉載。

00937B群益ESG投等債20+ 收益平準金 殖利率 月配息 匯費 降息 聯準會

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