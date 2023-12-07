00933B殖利率6％放眼金融股很難找到對手！ 專家：近期債券ETF「漲的像股票」

網友表示，先前認為00933B持有金融債感覺算穩定，少量認購幾張，想不到掛牌以來漲不停，最近突破16塊了，倒是庫存的金融股都沒動，想到目前光是價差都能抵過1年配息，建不建議獲利了結回頭買進金融股？

答：

債券跟股票是不同的東西，債券漲跌看利率，股票漲跌看獲利。

最近一個月不少債券ETF「漲的像股票」，主要原因是10年期美債殖利率最近從高點5%已回落到4.2%，創近2個半月以來新低。債券ETF漲幅5%以上的比比皆是。

反觀金融股，大部分都還沒脫離盤整，表現反而比較像債券。除了第一名的開發金過去一個月漲超6%，勉強能跟上債券漲幅。

所以會有賣掉獲利的金融債ETF，回頭買進金融股的策略其實算是合理。不過在我看來，現階段兩者相比，我認為金融債ETF會更好一些，原因在於：

1.目前金融債ETF光是殖利率就高的嚇人，以這檔00933B為例，平均到期殖利率接近6%，這個數字放眼金融股應該很難找到對手，尤其債券配息毫無疑問相較股票更穩定。就算計入匯率因素，應該還是明顯勝出。

2.金融股從去年谷底反彈後，大部分今年都少有波動，這個產業主要連動的是景氣，景氣好才會漲，景氣不好你要它上漲的機會就不高。如果現在要買進金融股，就先問自己一個問題：明年景氣好嗎？

3.目前新聞上天天都在討論明年究竟是要「軟著陸」還是「硬著陸」，不過無論是哪一種，它代表的都是景氣由上往下的過程。這麼一來利率要再往高的機率其實不大，比較有可能是利率已見頂，因此這類債券ETF築底往上的機會也比較高。

另外這檔金融債ETF平均存續期間差不多就是11~12年，小於20年美債動輒16~17年。如果不幸看走眼，遇到明年利率再度往上的情況，波動也不至於太大。

所以我的看法，00933B既然都已經月配、有平準金、趨勢又明顯往上，不妨多點耐心續抱，加上00933B的溢價還算穩定，跌下來甚至可以考慮補進一些。另外現在買，明年2月除息的時候能一次領到幾個月的息值，也是不錯的誘因。

至於金融股，如果平常買的ETF已經有覆蓋（例如00878就持有25%金融股），倒也必要刻意買進，除非有特別偏好。

什麼叫特別偏好？就例如你覺得開發金接下來勢必將勇奪第1。

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