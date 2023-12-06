00919、00713、00878…該選誰？ 國內與海外ETF大比拼：00757五年績效高達239％

臺灣證券交易所最新公布10月定期定額交易戶數統計出爐！以一年績效來看多聚焦在科技股與部分高股息ETF上，包括統一FANG+、元大高股息、富邦NASDAQ、元大台灣高息低波、群益台灣精選高息、富邦特選高股息30、國泰永續高股息等基金，一年期定期定額績效都在1成以上，其中兩檔海外ETF統一FANG+ (00757)、富邦NASDAQ (00662) 長期報酬遠勝其他五檔國內ETF，五年以來漲幅接超過100%，也引起網友熱議該存國內ETF還是海外ETF，甚至好奇發問：「明明是一籃子股票的ETF到底是怎麼辦到五年翻倍呢？」

海外ETF 5 年報酬平均達 181%

資料來源：Tradeview

觀察七檔入選ETF，其中有五檔是國內高股息類型ETF，兩檔為海外科技股ETF： 00757 與 00662 ，回策過去五年漲幅高達 239.61% 與 122.74%，遠超過國內高股息ETF的平均漲幅，而據投信業者表示，科技股雖在股市波動下震盪更為劇烈，但是在產業長期趨勢向上的基礎下，往往只要重回多頭行情，會比起其他ETF更具備領先反彈突破新高的動力，也因此能凸顯其出色的績效表現。

而在國內高股息ETF績效表現上，平均漲幅也達38%左右，當然高股息主打的是殖利率與高股利，這點與前兩者追求價差的ETF相對不同，只是還是要注意，部分高股息ETF可能會因為自身策略設定問題與市場環境變動，造成賺了股利賠了價差的現象，實際上投資人也只是左手進右手出，最後拿的還是自己的資本。

五檔高股息ETF的選股特色與策略

元大台灣高息低波(00713)

特色： 從市值前250大且流動性佳的上市公司中挑選基本面營運穩健度佳、財報體質佳、現金股利配息率較高且股價波動相對較低的50檔

策略： 偏向選擇高現金股息的個股，同時採取低波動的投資風格。

群益台灣精選高息(00919)

特色： 主要投資於台灣股票市場，每年 12 月會透過前三季 EPS 成長率來預估股利率並選股，若企業獲利成長創新高，有利於未來股利發放與股價表現

策略： 以提供穩定的現金流為目標，選擇高股息的個股為組成成份。

元大高股息(0056)

特色： 從台灣 50 指數及台灣中型 100 指數中挑選未來一年預測現金股利殖利率最高的五十間公司。

策略： 主打穩定且相對較高的配息率。

國泰永續高股息(00878)

特色： 以永續發展為主題，投資於具備高現金殖利率的公司，並考慮公司的永續經營。

策略： 著眼於未來長期投資價值，結合高股息和永續經營的概念。

富邦特選高股息30(00900)

特色： 選擇台灣股市中最高現金殖利率的前30檔股票構成投資組合，但策略上頻繁換股且容易選入殖利率陷阱股票。

策略： 以少數高股息個股為主，追求獲得相對較高的現金流。

00757統一尖牙股 VS 富邦那斯達克100

圖片來源：tradeview

現在我們來看兩檔海外ETF，兩者差別：

00662 Factor追蹤那斯達克100指數(那斯達克前一百大市值股票) 00757 則是 Factor 鎖定少數科技尖牙股，Meta (Facebook)、Apple、Amazon、Netflix、Alphabet (Google)、Microsoft 為核心搭配其他衛星持股，僅持有 10 檔成份股

觀察從2019年開始到現在，經歷「降息、疫情、史上最陡升息與高通膨時代」，兩者接採取菁英策略涵蓋創新題材，例如生成式AI、ChatGPT與雲端科技全都一把抓，但 00757 比較不同的地方是更聚焦在持有科技巨頭的股票上，將自身成分股鎖定在佔美國NASDAQ100指數權重近5成，總市值將近40兆美元的科技先行者集合，為此兩者在報酬率上才會有所差異，00757為245%，00662為123，而若根據彭博社的資料顯示，FANG+指數的成分股在2024年的EPS成長率平均達26.26%，其實成分股內容已經透漏答案，積極參與未來科技領域研發，獲利展望佳，大者恆大的選組策略，分析師們仍給予具成長空間的估值評價。

存股該存國內ETF還是海外ETF？

其實歸根究底該存國內還是海外ETF取決的投資人對策略的思考方向，當然還有獲取資訊的難易度與熟悉度，以下整理國內、海外ETF的優勢與考慮因素給投資人進行評估。

存股的國內ETF：

優勢：

匯率風險較低：國內ETF以新台幣計價，相對於海外ETF不受匯率波動的直接影響。 熟悉的市場： 投資者對於台灣本地市場可能更為熟悉，更容易理解和追蹤，舉例來說看台積電的財報跟看蘋果財報原文，應該還是台積電會更容易閱讀。

考慮因素：

多元化程度： 台灣市場相對較小，可能無法提供足夠的行業和資產多元化，例如想投資石油產業台灣多半是塑化加工產業，想投資產油業幾乎是不可能，台灣市場有一定的局限性。 績效表現： 部分國內ETF的績效可能受到台灣經濟和市場表現的影響，例如台灣半導體業多為全球產業代工鍊之一，其附加價值不比全球科技龍頭來的高。

存股的海外ETF：

優勢：

全球多元化： 海外ETF通常包含多國股票，提供更廣泛的行業和區域多元化。 大型經濟體參與： 投資者可參與全球大型經濟體，如美國科技龍頭與歐洲龍頭車廠等等。

考慮因素：

匯率風險： 海外ETF以外幣計價，匯率波動可能對投資報酬產生影響。 風險承受能力： 海外市場的波動性可能較大，需要考慮自身的風險承受程度。

最直接海外ETF投資，4 檔美股ETF

以下我們整理了 4檔熱門的美股 ETF 推薦給大家，這4檔ETF都具有一定的規模與知名度，非常適合投資入門，且不同的美股ETF也涵蓋不同的特性，投資人可以從中做功課後，挑選合適的美股ETF做投資：

原文出處：股股知識庫

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