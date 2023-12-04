八檔千億規模ETF…股債剛好各半！ 她：月配型2檔00772B和00929
截至12/4有八檔千億規模ETF
巿值型1檔：元大台灣50（0050）
高股息型3檔：元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、復華台灣科技優息（00929）
債券型4檔：元大美債20年（00679B）、中信高評級公司債（00772B）、元大AAA至A公司債（00751B）、元大投資級公司債（00720B）
很均衡的股債配置比例，剛好各半。
月配型ETF有2檔：分別為00772B及00929。
剛好股債各一檔；你有投資哪一檔？
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