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八檔千億規模ETF…股債剛好各半！ 她：月配型2檔00772B和00929

聯合新聞網／ 財經雪倫
台股。報系資料照
台股。報系資料照

截至12/4有八檔千億規模ETF

巿值型1檔：元大台灣50（0050）

高股息型3檔：元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、復華台灣科技優息（00929）

債券型4檔：元大美債20年（00679B）、中信高評級公司債（00772B）、元大AAA至A公司債（00751B）、元大投資級公司債（00720B

很均衡的股債配置比例，剛好各半。

月配型ETF有2檔：分別為00772B及00929。

剛好股債各一檔；你有投資哪一檔？

◎本文內容已獲 財經雪倫 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0050元大台灣50 0056元大高股息 00878國泰永續高股息 00929復華台灣科技優息ETF 00679B元大美債20年 00772B中信高評級公司債 00751B元大AAA至A公司債 00720B 債券ETF

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