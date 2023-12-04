00713創新高站上50元…掛牌以來打敗大盤4年！ 專家揭2缺點：撿便宜機會不多

00713今天領先大盤創新高，正式站上50元關卡。上週也公布今年第4次配息數字，預計配0.84，單次殖利率1.69%，年化殖利率近7%。

自從00713在今年中改為季配息後，我認為它毫無疑問能入選台灣高息ETF的第一梯隊，而且很有可能是「最具競爭力」的類型。

為什麼我認為它「最具競爭力」？

首先，一個有趣的現象是，今年10幾檔高息ETF裡面，只要能跑贏00713的商品，都和「AI題材」有關。但是00713早在上半年就已經剔除掉不少主流AI概念股，這個時候來看它的成份股，前五大分別是仁寶、統一、台灣大、遠傳、彰銀。

你很難相信，這些電信、食品股湊在一起，居然能跟AI概念股佔據前5大的高息ETF交出差不多的績效。

其次，今年大家都知道市場主流是AI概念股，但明年走什麼題材，沒有人知道！這些今年漲多的高息ETF明年還能不能再複製一次今年的激情表現？也沒有人知道，因為不少都還只是剛掛牌不滿2年的新兵。

但是我認為，00713能夠續強的機會非常高，因為它已經掛牌超過6年了。6年的時間裡，有4年都能夠擊敗大盤，有這些數據背書，我覺得明年再靠這種「奇怪的組合」贏過大盤的機率非常高！

最後，我們過去也不斷強調，這檔ETF有意思的地方是，雖然名為「高息低波動」，但它買的並不是「沒有波動」的股票，而是追求「最小化投資組合波動」。我認為就是這項設計使得它能連續多年有穩健表現，其實它也非常符合追求高股息投資人的屬性，無非就是要配息穩定，波動小一點。

總結以上，真要說它的缺點，我現在看就2個...

其1是股價確實不便宜，目前逼近50塊，離小資越來越遠。不過任何優秀的商品拉長線來看，價格一定都是越來越高的，要是掛牌6年的商品，都還在15、20塊，那才需要擔心。 第2個缺點是，也確實很難等到它有比較明顯的下跌，因為「最小化投資組合波動」的設計，使得它天生就牛皮，例如近一年貝它值只有0.5，代表大盤下跌1%，這檔ETF只會跌0.5%，撿便宜的機會真的不多。

所以我認為，要是真的買不下手，採零股或定期定額的投資會比較好！當然你也可以選擇換股，挑更便宜的高息ETF入手，不過我認為，起碼現階段應該是很難找到更優秀的替代品。

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