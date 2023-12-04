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AI股回檔…00918卻能「逆勢上漲」年賺4成！ 專家曝兩原因：ETF會調整成分股

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
台股。 (聯合報系資料庫)
台股。 (聯合報系資料庫)

AI回檔，高股息ETF都玩完了嗎？眾所周知今年高股息ETF績效特別強的原因就是因為AI浪潮，但AI概念股自從今年下半年以來幾乎都沒動、甚至成分股還大跌超過兩成！但是大華優利高填息30（00918）今年的績效看來穩坐前5名，完全不受影響，到底什麼魔法這麼厲害，財經專家阿格力帶你來看看！

以下為影音內容：

00918的12月配息公布，預計每單位配息0.67元，單次的配息率超過3％，預計會在12月18日除息，算起來今年三次配息共累積1.62元。

以今年均價來算的話00918的年均殖利率，相當符合高股息的期待，有興趣的投資人要記得12月15日是最後的買進日。

經歷AI回檔 00918績效屹立不搖？

原因一：成分股調整

AI概念股在過去台股這段期間其實跌很重，也就是電腦及週邊設備。

類股指數最近三個月跌了一根停板，況且還是指數，也就代表裡面一定有很多個股跌更慘。

其實大家不要把ETF裡面的成分股過度放大，因為ETF的選股邏輯早就寫好了，既然選好投資人也認同其邏輯，就算真的成分股當中有幾支看不順眼的，也不用太放在心上，何況ETF也回有換股的機制。

看到緯創（3231）和廣達（2382）確實股價跌到歪七扭八，但反觀看到00918，覺得AI概念股跌成這樣，直覺一定覺得完蛋了，00918有很多的AI概念股，但沒有！

從去年到現在或是剛好掛牌滿一年，報酬率是45％。

就算只用今年來看，用AI股價已經修正的情況下來看，00918的績效還在台股前5名當中。

把K線還原，也就是把股息加回去可以看到，其實已經過了前高。非常有趣，概念股股價往下墜，其實並沒有影響到00918。

00918 績效高檔不墜的原因

1.ETF會調整成分股

其實6月的時候就有一波換股，當時候把技嘉、微星多檔這個AI概念股給降低權重。

當時候電腦及週邊設備的百分比大概是38％，快4成；調整完之後只剩下25％，影響力就大幅降低了，分去了半導體還有其他電子股，現在產業比重最大的其實就是半導體。

換股之後，可以看到最近三個月，半導體11檔裡面，平均上漲的幅度其實還不小有12.96％。

看到電腦及週邊類股則有6檔，平均下跌是3.49％；成分股可以算是有漲有跌，廣達和緯創跌了快兩成，但是像新普也上漲快兩成，所以一來一往之間有一個抵銷的效果。

所以AI的回檔對00918確實是有影響，但是因為半導體心加入成分股之後，所以績效又COVER回來，加上AI股算是有漲有跌的狀況，雖然大多是往下跌，但是因為換股影降低權重，以及補進半導體類股的關係，所以還是讓00918的績效算是相當的亮眼。

原因二：填息因子發揮作用

00918當中的30檔成分股，今年除權息後，20檔有填息，還不到半年的時間最多也就半年，已經有三分之二的成分股完成填息。

況且，7-10月的台股行情也不算太好，00918成分股這樣的填息機率還能有這樣的成績，表現算是相當不錯。

如果直接看下半年的成績，7月1號到11月底附近，大盤的含息報酬率才剛翻正也才3.95％而已，但是如果對比00918含息的報酬已經站上雙位數12.7％。

所以如果跟大盤來相比較，00918在下半年，AI股沒這麼強勢之下，其實表現還是相當不錯。

00918的成交量變化

00918從規模不到10億，一直到現在已經成漲了好幾倍。

其實ETF最重要的還是選股邏輯，至於規模，等到市場大家看到它的好，自然而然就會增加了。

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00918大華優利高填息30 ETF AI 緯創 廣達 新普 半導體 大盤 報酬率 成交量

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