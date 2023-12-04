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用景氣燈號買進什麼ETF好？ 專家：我買006208、0056、00713、00878

聯合新聞網／ 艾蜜莉
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

前幾天景氣燈號又從「黃藍燈」轉回「藍燈」了，有大大因為之前轉黃藍燈，在景氣復甦前已經買了少量股票來卡位，所以很緊張不知道景氣的狀況未來到底是要轉好還是又要轉差？（溫馨提醒：不能用卡位的心態來買股票喔）

這次景氣分數的變動，是股價指數從黃紅燈轉為紅燈，增加1分，但又因為受到10月海關出口值減少2分的影響，才讓景氣燈號回到藍燈。

景氣轉回藍燈應該不用過於緊張，轉好的過程出現一些震盪也算是正常，退一步說，就算未來真的又慢慢轉差了，如果手上還有銀彈，那回到藍燈以下就又是我們買甜甜價的好機會了。

另外我也分享有關我的景氣對策燈號的策略給他大原則是景氣綠燈的時候正常進行定期定額ETF，等下滑到黃藍燈、藍燈，也就是現在的階段，會把原本買的份額再繼續慢慢分批加碼，最後一直持續到景氣來到紅黃燈、紅燈再慢慢賣出，其實就是很簡單策略，比較難的就是心態和長期堅持下去的毅力。

不過景氣燈號策略也不是每一檔ETF都可以買，現在我自己使用策略在買的是：

市值型ETF：006208；（0050也可以）

高股息ETF：0056、00713、00878

備註：因為有網友大大不知道怎麼看景氣燈號，其實現在艾蜜莉定存股APP也可以查詢景氣燈號囉！（點選APP左上角的大盤，再點景氣指標－景氣燈號）。

◎本文內容已獲 艾蜜莉-自由之路 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

006208富邦台50 0050元大台灣50 0056元大高股息 00713元大台灣高息低波 00878國泰永續高股息 景氣燈號 藍燈

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