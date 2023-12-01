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0056今年配息2.2元是近十年高點！ 專家：收益平準金還有4.89元

聯合新聞網／ Andyworld
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

現在很多投信都會公佈自家ETF淨值組成，所謂的「淨值組成」是由三個數據加總起來，分別是基本面額、收益平準金和資本平準金。

自從0056元大臺灣高股息改成季配息之後，今年配息兩次，這兩次分別配發1元及1.2元，整年度達2.2元，是近10年來的高點，上次配到2.2元已經是2011年的事情啦

至於未來是不是每年配息接近2元，也就是說每季配息接近0.5元左右，這個就要看公司怎麼調整了！但是我們可以從淨值組成這個方面去看看狀況。

0056在11/30淨值組成中顯示，會被視為配息的收益平準金目前還有4.89元，如果未來每季都配發1元，金額其實足夠，問題是整年度配發了4元，0056成份股的股息是否可以撐起這一塊數據，如果不能夠回補，那麼淨值往下掉就在所難免。

但是如果每季維持0.5元左右，換句話說就是整年度配發2元的話，無論在股息回補或填息方面，似乎會比較輕鬆達陣

是說我們怎麼猜，最後還是要看投信公司的規劃，畢竟0056才剛改為季配息，至少讓它多跑幾次配息，我們比較能夠歸納出一些方向。而過程中，我們可以配合「淨值組成」一起觀察，或許會對整件事有更廣面向的看法。

◎本文已獲 Andyworld理財&家庭記事簿 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0056元大高股息 ETF 收益平準金 季配息 淨值

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