買ETF比較不會被割韭菜？他許願台股噴上兩萬 全網最推00713

近年來高息ETF相當熱門，今年9月投信買超635億元，創下16年來史上單月新高。PTT網友討論，ETF為台股注入資金活水，台股有望站上兩萬。有人直指ETF優點就是「團結散戶的力量，比較不容易被割韭菜」。許多人點名00713，強調「00713真的很會選股，持續定期定額買」。

台股28日終場大漲203點、1.18%。根據CMoney統計17檔台股高股息ETF表現，單日漲幅落在0.4%至1.7%間，平均漲幅為0.86%，三檔漲幅贏過大盤，依序為台新永續高息中小的1.7%、永豐ESG低碳高息1.4%、群益半導體收益1.2%。至於人氣高的元大高股息、群益台灣精選高息、凱基優選高股息30以及國泰永續高股息單日漲幅約0.5%。

一名網友在PTT發文表示，高股息ETF人氣旺，投資人持續買進，今年9月投信買超635億元，創下16年來史上單月新高，「被動性」買股為大盤提供支撐力道，不斷為台股注入資金活水，成為「撐盤型ETF」，他嗨喊「台股噴啊噴，上看兩萬吧！」

其他人則留言「ETF就是團結散戶的力量，至少比較不容易被割韭菜」、「一些高息股都會被高息ETF選中明顯有抱團效應」、「感謝etf撐台股，沒有etf沒辦法盤那麼久」、「etf大型保護傘，真的猛」、「這才是撐指數的主因」、「有etf支撐，台股怎麼可能會跌，越跌越買」、「對持有人是好事，但是要撿便宜的機會變少了」、「ETF一直漲找不到時機點加碼」。

許多人點名投資00713，留言「713大家不買，我繼續買，好東西」、「搞不好3-5年後713一張要80-90」、「713繼續創新高，舒服」、「713是真的扯，貴到買不下手了」、「713真的超貴，加碼加不下去」、「713才是低買高賣專家，淨值只會越墊越高」、「713從38就看人嫌貴現在，反正每次除息後小回檔就進」、「713今天買4張，貴個幾千而已，沒差」、「713後悔賣了兩次」、「713年初買到現在沒賣過，真的穩，缺點是幾乎沒回檔」。