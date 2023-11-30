00935發行後漲了9％多…超越大盤！ 專家：五年定期定額也打敗加權指數多出近2.5倍

野村臺灣新科技50 ETF(00935)自11/1上市以來，股價從發行的15元一路上漲到11/28的16.44元，期間報酬率高達9.12%，勝過大盤和0050的7.8%，表現出長江後浪推前浪的態勢。

為何00935可以打敗大盤？ETF就是持有一籃子的股票，觀察00935前幾大成分股，其中的台積電、聯發科、聯電、日月光、聯詠…，在這一波上漲行情中表現優異，是帶動00935上漲的大功臣。

為何00935可以囊括到這些大漲的股票？00935的指數強調「創新科技」、「重視研發」的選股特點，目的是挑選出最有競爭力的科技股。00935前10大成分股中，有上游IC設計的聯發科、聯詠、瑞昱，中游晶圓製造的台積電，以及下游封裝測試的日月光，半導體產業布局完整。法人預估，今年半導體處理完庫存問題後，明年將迎來復甦，00935也將會優先受惠。

現在是台股傳統的第4季旺季，特別還有明年初總統大選行情的加持。統計2016年以來的台股表現，擁有電子旺季加持的第4季，和財測利多行情的第1季，表現最為出色，平均漲幅分別達1.86%及4.86%。而00935追蹤的「臺灣創新科技50指數」，平均漲幅高達2.82%及8.07%，超越大盤表現。

台灣是舉世聞名的科技島，除了經濟發展高度倚賴科技業之外，股市也深深受到科技股影響，從指數的產業分布來看，光是半導體+電子零組件產業，佔台股權重就高達45%，若再加上2023年AI趨勢所帶領的電腦及週邊設備產業，三者佔台股權重高達52.18%，可以說近年來台股能夠不斷創新高，科技股的貢獻絕對功不可沒。

根據歷史回測，00935追蹤的「臺灣創新科技50指數」，五年定期定額表現，年化報酬率為10.53%，是加權指數的2.48倍，可以看出「創新科技」在多頭時超漲的特性。(資料來源：臺灣指數公司。資料日期：2018/11/17 ~ 2023/11/17。)

投資人若是要參與台灣科技股的漲勢，希望得到最大的投資效率，但又不想承擔單一個股的風險，最好的方法還是持有科技股的ETF。剛上市股價僅16.4元的00935，小資族可以用小錢買到一籃子優質科技股，會是不錯的選擇。科技市值型ETF也很適合無腦存，小資族只要堅持定期定額，股災時用力加碼，先努力累積到足夠的張數，就能夠享受台灣科技股的長期報酬和爆發力。

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