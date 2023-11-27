下跌股票都能加碼？ 專家：00878、006208產業夠分散、台積電低於均價勇敢分批買進

上週分享了我熬過統一FANG+（00757）低谷的經歷後，有不少粉絲朋友拿著自己被套牢的標的，詢問小車該不該繼續往下攤平？然而這個問題不該問別人，因為能回答的只有自己。

Q1：決定買進這檔標的原因是什麼？

是看新聞、網路、社團或是胡亂跟風而買，還是自己認真做功課、研究過？它的優勢是什麼？

Q2：當初持有的信心還在嗎？

要仔細探究自己買進這檔標的，並打算長期持有的信心源自哪裡？

1、產業分散

部分ETF選股邏輯具有成分股檔數多且產業夠分散的優點，即使遇到一時下跌，也有底氣分批加碼心不慌。如：市值型ETF 006208、0050、00916，另外高股息ETF 00878、0056產業也尚算分散。

2、技術護城河

若是買進個股，則須看該公司是否為產業龍頭股，並保持技術領先，如：台積電仍穩居高階晶圓代工龍頭，三奈米、二奈米量產與研發進度依然超前。或是金融股EPS與盈餘分配率能維持穩定水準，如此即便遇到跌破均價也能勇敢分批加碼。

3、深諳景氣循環規律

一般傳產股皆有景氣循環的特性，所謂的「三年不開張，開張吃三年」，就算是該產業龍頭股，公司每年EPS仍深受產業大環境影響。例如小車持有的亞泥、南亞，其景氣好或壞大致持續3～4年，熟悉此規律便可在下跌的數年間心不慌，耐心持有並逢低加碼，靜待產業回春。

4、看好產業未來性

若挑選單一產業ETF，如果對該產業未來趨勢了解並深具信心，也是能憑藉著堅定信仰抱下去，如：00757，但準不準端看個人眼光，此部位持有比例不宜過高。

因此，面對下跌，須是自己抱起來有信心的股票才能分批加碼攤平；反之，若檢視以上諸點仍找不到持有理由，應考慮停止加碼或伺機停損出場。

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