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00929、00919、00878、0056…10檔高股息ETF便宜價公開！ 專家：一張表格全算給你看

聯合新聞網／ 股魚
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

高股息ETF便宜價大公開

高股息ETF絕對是今年投資的顯學，很多人都在問：「高股息ETF便宜入手價是多少？」

每個人對便宜價定義都不一樣：

有人說7％是便宜價

有人說8％是便宜價

有人說9％是便宜價

沒問題，這個部分不用猜，通通一次都算給你...

想要幫自己加薪要花多少錢，需要買多少張，也不用猜，通通都算給你看：

趕快把這張表格存起來，朝你的夢想前進吧！

備註：提醒一下，00915及00918殖利率超高，是最近一季配息數字偏高所致。

◎本文內容已獲 股魚-不看盤投資 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0056元大高股息 00713元大台灣高息低波 00731FH富時高息低波 00878國泰永續高股息 00900富邦特選高股息30 00915凱基優選高股息30 00918大華優利高填息30 ETF 00919群益台灣精選高息ETF基金 00929復華台灣科技優息ETF 00730富邦臺灣優質高息

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