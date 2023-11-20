00929、00919、00878、0056…10檔高股息ETF便宜價公開！ 專家：一張表格全算給你看
高股息ETF便宜價大公開
高股息ETF絕對是今年投資的顯學，很多人都在問：「高股息ETF便宜入手價是多少？」
每個人對便宜價定義都不一樣：
有人說7％是便宜價
有人說8％是便宜價
有人說9％是便宜價
沒問題，這個部分不用猜，通通一次都算給你...
想要幫自己加薪要花多少錢，需要買多少張，也不用猜，通通都算給你看：
趕快把這張表格存起來，朝你的夢想前進吧！
備註：提醒一下，00915及00918殖利率超高，是最近一季配息數字偏高所致。
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