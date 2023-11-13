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想搭上「拉積盤」買ETF只能0050？ 專家：還有00692和00850

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

朋友跟我說，最近大盤大漲，漲的都不是自己的股票，目前庫存10幾檔裡面，大部分都還是小賠小賺，唯獨一檔獲利%數特別漂亮，就是00850。

但是%數嚇死人，張數笑死人，就那麼1張，賣掉就沒了。還是剛上市的時候買的。

我問他，中間為什麼都沒加碼？

他說，跌了不敢買，漲了更買不下手，剛好新商品陸續推出，只好往更便宜的商品挑了。

的確，目前台股市值型ETF」的數量其實不算少，認真算一下有0050、006208、00692、00850、00922、00923等起碼10檔以上，選擇堪比快餐店菜單。

00850擺在其中，確實很難挑出差異，儘管有著「ESG」的標籤，不過對於只在乎漲跌的投資人，仍然充滿距離感，提不起興趣。

但是這檔ETF今年做了一項非常重要的更動，一口氣從「年配息」調整成「季配息」後，現在是台股極少數配備「季配息」的「市值型ETF」。不僅使得獨特性大幅提升，也毫無疑問擠進市值型ETF的一線選擇。

論資歷，掛牌4年已經累積足夠的數據能參考；

績效，過去4年對比大盤交出2大贏2小輸的成績；

論價格，買一張0050、006208的錢可以買2到3張00850還有找，配息率還更高、一年再多配兩次

所以現在有人問我，如果要挑一檔無腦追蹤大盤的ETF商品，會選哪一檔？

像我這種遵循「先研究不傷本金、再講究績效」的投資人，要能通過我們挑剔的眼光還真不容易。以前我會特別偏愛00692，不過現在，我覺得00850也會是另一項選擇。

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00850元大臺灣ESG永續 0050元大台灣50 006208富邦台50 00692富邦公司治理 00922國泰台灣領袖50ETF基金 00923群益台灣ESG低碳50 市值型 大盤 台股 績效

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