快訊

在政大校園「放狗咬人」觸法 法官裁罰金額曝光

賴清德稱義務役不會上戰場 侯友宜：他就是引戰導火線

中小學禁限手機成主流 美國佛州部分學校看到就沒收

聽新聞
test
0:00 / 0:00

存金融股不如存高股息 ETF？網友發文引發熱議

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
高股息ETF話題持續延燒。聯合報系資料照
高股息ETF話題持續延燒。聯合報系資料照

近日高股息ETF火熱，復華台灣科技優息（00929）日前創下歷史上規模突破千億紀錄；而有網友見此在PTT股版發文詢問，「高股息ETF是不是未來存股主流？」，引發一陣討論，部分網友認為「還是會去金融就是了」，也有人表示，「是，因為韭菜玩不過大盤」。

高股息ETF引發網上一陣討論，網友原文指出，「高股息ETF四雄0056、00713、00878、00929都是成交量、殖利率高、報酬率高的ETF。金融股這幾年配息縮水，又要擔心可能不配息的問題，也沒有比較抗跌。反之，高股息ETF這些年來，已經證明比0050抗跌之外，報酬率還比0050高，報酬率也比金融股高，未來存股主流是不是從金融股轉為高股息ETF？」

有的網友認為金融股還是相對較好的選擇，「金融股就是穩啊」、「我還是會去金融就是了」、「當金融高股息的時候，ETF會幫你選入」。

不過也有網友認為該存高股息ETF，「ETF指數分散風險，不要集中在某一個產業而已」、「長線投資就ETF組合」、「高股息優勢就是一直配息，變相降低風險」。

也有的網友認為哪裡價格低就該往哪裡走，「看哪邊跌爛買哪裡」、「會填息，抱的住的都可以」、「股息要領，價差也要賺，這才是進股市的意義」、「都買就好」。

高股息 ETF 金融股

延伸閱讀

1.3兆…台股ETF規模再創高 00878規模寫新紀錄

12檔高息ETF 報酬率按讚

台新永續高息中小 爆量漲

00878、0056都持有了能買00919嗎…還是選00929？ 他：輕鬆組每月高配息

相關新聞

00929自「以巴戰爭」績效輾壓2千億規模的0056、00878！ 超抗跌原因曝光

自從以巴戰爭開打以來，美國又擴大中美晶片禁令範圍，使得台股大跳水，與AI晶片相關的個股全都慘跌，也連累到許多ETF，簡直是用慘來形容。在這些以息收為訴求的ETF中，沒想到00929竟然殺出重圍，不但吸金規模破1000億元，績效表現還特別抗跌。

美股回升…升息末班車該搶搭嗎？ 投等債00720B、00751B、美國公債00679B該怎麼選

美國央行Fed利率連續兩次不加息，市場在結束了8-10月的瘋狂下跌後，終於贏來回升，尤其投資人壓注升息結束的心情更顯雀躍，美債殖利率不再跳水，債券債格止跌，就連避險基金大鱷艾克曼和債券天王葛洛斯都回補了自己的美債空方部位，難道債券的春天這次真的要來了嗎？

靠00878每月加薪三萬元需多少成本？ 他估算：要持有29X張

統計00878今年度2、5、8、11月，總配發現金股利1.24元，2023年度實際配息率約6.49%（第四季採用10/31日收盤價格預估）

00929太紅…今年每4個ETF投資人就有一位買它！ 專家：連官股銀行也愛買

00929讓投資人實際感覺到息利雙收，所以規模迅速衝破千億，堪稱目前市場上當紅炸子雞。

存金融股不如存高股息 ETF？網友發文引發熱議

近日高股息ETF火熱，復華台灣科技優息（00929）日前創下歷史上規模突破千億紀錄；而有網友見此在PTT股版發文詢問，「...

近三月台股高息 ETF 抗跌 唯獨「這一檔」連續每月正報酬

聯準會11月初宣布維持利率不變，市場解讀會後談話偏鴿，在股債反彈帶動下，台股擺脫沉悶氣氛，五日線一舉向上突破月線、季線。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。