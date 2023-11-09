存金融股不如存高股息 ETF？網友發文引發熱議

近日高股息ETF火熱，復華台灣科技優息（00929）日前創下歷史上規模突破千億紀錄；而有網友見此在PTT股版發文詢問，「高股息ETF是不是未來存股主流？」，引發一陣討論，部分網友認為「還是會去金融就是了」，也有人表示，「是，因為韭菜玩不過大盤」。

高股息ETF引發網上一陣討論，網友原文指出，「高股息ETF四雄0056、00713、00878、00929都是成交量、殖利率高、報酬率高的ETF。金融股這幾年配息縮水，又要擔心可能不配息的問題，也沒有比較抗跌。反之，高股息ETF這些年來，已經證明比0050抗跌之外，報酬率還比0050高，報酬率也比金融股高，未來存股主流是不是從金融股轉為高股息ETF？」

有的網友認為金融股還是相對較好的選擇，「金融股就是穩啊」、「我還是會去金融就是了」、「當金融高股息的時候，ETF會幫你選入」。

不過也有網友認為該存高股息ETF，「ETF指數分散風險，不要集中在某一個產業而已」、「長線投資就ETF組合」、「高股息優勢就是一直配息，變相降低風險」。

也有的網友認為哪裡價格低就該往哪裡走，「看哪邊跌爛買哪裡」、「會填息，抱的住的都可以」、「股息要領，價差也要賺，這才是進股市的意義」、「都買就好」。