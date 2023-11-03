有150萬在股市裡怎配置？ 她「ETF三份」：0050、0056、00757分批投入又分兩方式
我一位美女朋友問我一個問題，這個問題被最近處於低潮的我pending好幾天，就在這邊回覆她，希望她滿意我的誠意！
Q：持有150萬，你會建議怎麼配置？
A：我會建議可以分成三部分：
大盤指數ETF：0050、006204、006208、00850或是00922、00923
高股息ETF：0056、00878、00713、00919、00929
美股ETF：00757、00916
（我對電動車、半導體不熟，美女朋友應該比我熟很多，如果美女覺得現在是低點，在消化庫存，那現在就可以布局囉）
提醒
投資月配息ETF累積張數要夠多，領起來才有感覺
00757跟00916 是投資海外，没有漲跌幅，ETF很難大跌大漲，遇到大跌反而要加碼
如果還是覺得很多檔，不知道怎麼選，可以...
1.喜歡買整張，就看價位
2.看持有的成分股是不是你認同
3.看績效（MoneyDJ可以設定幾檔ETF抓區間再看績效，建議比較ETF要抓同區間較公平）
如果150萬資金分三等分，就是每種類型各50萬。
我建議分批投入什麼時候開始投入？現在就可以進場啦！
看是要將50萬分做幾次投入，假設要分10次，10個月，那每次就是5萬，可以選擇每月的月初或領薪日，看要哪天投入都可以。
如果擔心股巿會再跌，保守一點看待，可以用跌幅百分比抓，假設想投資的標的是50元，當跌到3%或5%（依個人而定），每跌到設定的趴數就進場；現在蠻明顯是盤整，有可能要等到大選後才會明朗。
用閒錢投資，分批布局；不要造成心理太大的壓力，大家覺得我的建議還OK嗎？歡迎接力補充喔！
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