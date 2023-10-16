0056最新合理價格多少？ 他估以6％殖利率推算：股價需達36塊多

多名聯準會官員相繼發出可能不需再次升息的鴿派言論。有投資人認為，現在正是投資00680L 元大美債20正2的好時機，他打算「先卡位看有沒有魚頭吃」，然而投資計畫卻被其他人狠酸是「賭博」，有人直言「不要買債，正二會被盤整到死」。

2023-10-13 14:09