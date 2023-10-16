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0056最新合理價格多少？ 他估以6％殖利率推算：股價需達36塊多

聯合新聞網／ 知美Jimmy
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

0056最新合理價格多少？

Hello大家好，我是知美。

0056元大高股息 價格/年化配息率對照表

5%以下年化配息率，價格區間44.00元以上

5%~6%年化配息率，價格區間36.67~44.00元

6%~7%年化配息率，價格區間31.43~36.66元

7%~8%年化配息率，價格區間27.50~31.42元

8%~9%年化配息率，價格區間24.45~27.50元

9%以上年化配息率，價格區間24.44元以下

採用10月06日收盤價格35.79元計算，年化配息率目前約落在6%~7%之間。

小提醒：以上計算採用0056配息公告資訊預估，不保證未來現金股利金額、配息不一定填息；粉專內容無提供任何投資買賣建議，投資有風險，買賣前請自行判斷。

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0056元大高股息 ETF 季配息

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