0056最新合理價格多少？ 他估以6％殖利率推算：股價需達36塊多
0056最新合理價格多少？
Hello大家好，我是知美。
0056元大高股息 價格/年化配息率對照表
5%以下年化配息率，價格區間44.00元以上
5%~6%年化配息率，價格區間36.67~44.00元
6%~7%年化配息率，價格區間31.43~36.66元
7%~8%年化配息率，價格區間27.50~31.42元
8%~9%年化配息率，價格區間24.45~27.50元
9%以上年化配息率，價格區間24.44元以下
採用10月06日收盤價格35.79元計算，年化配息率目前約落在6%~7%之間。
小提醒：以上計算採用0056配息公告資訊預估，不保證未來現金股利金額、配息不一定填息；粉專內容無提供任何投資買賣建議，投資有風險，買賣前請自行判斷。
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