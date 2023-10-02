00922績效勝0050還更貼近大盤？ 專家揪原因：關鍵應該出在台積電！

財經專家阿格力於YouTube頻道的影音中分享，統計到今年八月底，台股績效最強的前10名ETF有一半都是高股息！不過根據過去回測資料，其實市值型ETF的長期報酬還是比高股息的表現要佳。至於現在市值型ETF是買進的時機嗎？財經專家阿格力和大家分享自己的市場觀察。

以下為影音內容：

你該留意市值型ETF的原因

首先是位階的問題，大盤的位階還在季線附近，買在合理價或偏低價至少比較安全。

台股的本益比大概14倍，對比過去本益比的水準，這裡顯然是還沒過熱。

再來就是景氣循環的問題，景氣的對策燈後正在持續翻揚，以總經的指標來說，最壞的情況似乎已經過去了，看到很多電子大廠的庫存也消化的差不多了。

以經典的高股息指數來看的話，其實市值型的ETF，長期來說還是會比高股息的還要再好。

00922國泰台灣領袖50的邏輯解析

1.選股更全面

選股池包含市+上櫃

一般的市值型ETF很多都是上市前50檔，可是這檔包含上櫃的部分，也就是說就算公司股本比較小，但當公司很賺錢、市場在追捧，市值夠大的時候還是有機會選入，所以00922的選股池是比較廣泛的。

例如：電子紙龍頭-元太（8069），就是成分股之一，從這裡就可以看到，選股包含上市上櫃相較之下比較全面。

2.MSCI低碳轉型評分加權

除了傳統的市值加權，00922比較特別的是有根據MSCI低碳轉型評分加權；因應低碳趨勢調整成分股權重，保留積極轉型的好公司。

這樣的選股方式有一個好處，就是比較不會排除特定產業，因為過去有一些市ESG低碳，可能就直接把排碳量很大的產業，例如將水泥、鋼鐵給直接剔除，但低碳轉型的內涵是，就算是這些產業，只要不是後面的20％，就代表還是有在積極做轉型，這樣比較不會漏掉一些轉型成功，或是即便碳排放量高但還是很高的產業。

而這個MSCI低碳轉型其實就是有納入ESG考量，看到以下績效圖：

MSCI全球SRI指數，這個指數就代表納入的各產業ESG前25％，無論是今年以來、過去一年、五年、十年，ESG的績效是比較好的，所以把評級比較差的公司踢掉，其實對於所謂ESG的規範來說，還有對投資人的好處來說，其實都有正面的效果。

注重低碳轉型，保留優質企業

如果公司夠賺錢且ESG表現很好，有在做低碳轉型的這些公司還是會留下，成分股裡面其實鋼鐵的龍頭中鋼，還有水泥的龍頭台泥還是有被留下來；因為台泥也開始跨儲能、電動車充電...等。

其實00922的成分股和0050相比，可以看到台塑、台化、台塑化這些，低碳轉型得分比較低的就沒有在00922成分股裡面。

相較為何中鋼還在成分股裡面，因為中鋼旗下有中聯資源，也投入蠻多離岸風電的計畫，所以會有這樣子與0050成分股的落差，就是在於公司有沒有注重在做低碳轉型。

00922比0050更貼近大盤？

為什麼00922會比0050更貼近大盤呢？阿格力認為關鍵在於護國神山台積電（2330）！

因為00922有單一檔個股權重不得超過30％，大家也知道臺灣50指數裡面台積電佔了大概一半，其實整個原始大盤，台積電大概27％，所以不想要投資的市值型ETF裡面被台積電影響有太大的影響的話，又比較想要追蹤大盤的話，其實00922確實有比較貼近。

低碳轉型真的比較強

低碳轉型對於公司篩選的幫助是什麼？股東權益真的比較好，因為看成分股的ROE近兩年的表現平均都比大盤好，那代表公司表現更穩健、收益更好，有賺錢可能進一步可以提升股利率也會相對比較好。

看到績效，ROE比較好那績效當然也會比較好，因為ROE就是股東權益，股東權益高通常績效就不會到太差。

上市之後的實測，表現也來的比大盤好。

所以00922這種第三代市值型的ETF，如果要長期作為核心持有，也是很好的參考標的。

結論時間與00922小檔案

今年為止投資ETF的人應該是笑呵呵，主動投資者比較辛苦一點，因為如果選錯個股表現差異很大，今年普遍高股息ETF全面噴發，報酬率累積很多都是30％以上。

但也衍生出相關問題，就是AI漲那麼多到底要不要先賣，也有很多人已經選擇先賣出了；這時候如果手上有資金，也想要持續把錢投入股市的話，市值型ETF今年相對來說漲比較少，有句話說股市漲多是最大利空，相對比較沒漲的風險也就較低。

所以這時候去買市值型的ETF相當不錯。

以00922來說除了是市值型還有加入低碳轉型評分，且跟大盤貼近的程度是蠻不錯的，也就代表00922的選股邏輯並沒有很爛，因為有些ETF剛掛牌的時候大家所給予的期待很高，但後來連大盤都打不贏。

也就表示這個低碳轉型的因子，也是有在發威。

00922是半年配（3和10月）畢竟不是高股息，其實半年就很足夠了；每年會調整兩次成分股，頻率也差不多，因為太多次的調整或是太晚調整其實都不好。

費率是0.2％的經理費和0.035的管理費，重點00922是新推出的市值型ETF，先不論績效，優點就是入手門檻低，大約落在16元上下，大多數人還是會有張數的概念，一樣花150元，要買到一張多還是進10張，至少在心靈富翁的慾望上是有被滿足，對於喜歡累積張數，或者對於單筆比較那麼有壓力的投資人來說就可以多加參考了。

◎本文內容已獲 阿格力 授權，未經同意禁止取用轉載。