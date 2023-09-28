不讓00929當唯一！月配息00934將掛牌…幹掉大盤績效又能配發高股息 一缺點曝光

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聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股又一檔月配型股票ETF出現了。

這位新成員代號「00934」，全名為「中信成長高股息」，又是成長又是高股息，光從名稱就能感受到含金量。

依照慣例，我整理了幾項可能是投資人最關心的資訊：

1.一年調整2次，分別是4月與9月

2.成分股50檔，範圍鎖定上市櫃市值前200大

3.經理費0.3%，保管費0.035%，與主流商品一致

4.年化標準差接近大盤，但年化報酬高出大盤3%

5.指數近5年平均股利率7.42%

6.每次換股平均換掉30%~35%成分股

7.沒有平準金機制，但之後應該會納入

8.首次除息是明年7月

由於這檔ETF編製規則非常特別，所以我也針對了幾項可能是投資人好奇的問題做了追蹤，首要疑問是：

如何兼顧「成長」與「高股息」？

它的作法是這樣的，每年除權息旺季，選股就偏重在「高股息」；除權息過後，緊接著第4季到第1季的電子傳統旺季，由於這段期間股市多半上漲居多，選股就偏重在「成長」。

於是每年調整成分股2次，第1次4月，第2次9月。偏重「高股息」的時間維持5個月，偏重「成長」的時間有7個月。

這樣「換檔」的績效如何？

從指數回測數據顯示，過去10年年化標準差15.22%，與大盤的15.14%幾乎相去不遠；不過年化報酬有15.04%，高於大盤的11.93%。代表承擔相同的風險，這檔ETF能拿到更優於大盤的報酬。

周轉率是否居高不下？

在「高股息」與「成長」間來回切換，也不免讓人擔心周轉率過高的問題。不過看了歷史數據，近幾年大致在30%~35%之間，代表每次換股差不多就是換掉1/3，這個幅度也還算合理。

為何拖到明年7月才首次除息？

主要是這檔ETF還沒成立，但除權息旺季已經過了，就算月配息也沒有股息能配給你。不過這個時期剛好已經切換成「偏成長」模式，所以這檔ETF雖然是月配息，但是一上市能期待的反而是價差。

總結以上，可以針對這檔ETF衍生一項既簡單執行又符合人性的操作策略，那就是第4季買進坐等價差，等不到價差套牢了也沒關係，可以留到明年等配息。

相信這個策略執行起來應該是沒有難度，還會有股說不出的熟悉

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00934中信成長高股息ETF 月配息 大盤 績效 經理費 成分股

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