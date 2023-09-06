00932上市爆量6萬多張…「等權重」風險也相對？ 專家：喜歡它無收益平準金

兆豐永續高息等權ETF(00932)獨特的等權重高股息

我喜歡。

兆豐投信顯然是「等權重」玩上癮了，推出台灣首檔等權重的00921之後，又推出了兆豐永續高息等權ETF(00932)。等權重這個概念大家可能比較陌生，所以先來說明一下。

一般市值型ETF會長期持有成分股，例如0050追蹤的台灣50指數，因為台積電市值最大，所以是台灣50指數的長期成分股，但是缺點是台積電在688元時也不會獲利了結，台積電380元時也不會逢低加碼，反正它就是抱著。因為台積電市值太大，導致台灣50指數也過度集中在台積電(約50%)，其他成分股反而無表現空間。

但是等權重則是每一檔成分股的「權重都一樣」，而且會在固定的時間「在平衡」。先用00921簡單舉例說明，因為00921有30檔成分股，一開始台積電的權重是3.3%，當台積電大漲到688時，在00921的權重可能為6%(純屬舉例，因為當時00921尚未發行)，在00921指數調整時 (4月、7月)，就會賣出台積電而將權重拉回原來的3.3%(再平衡)，這就是在高點獲利了結，然後加碼其他漲幅落後的成分股(逢低加碼)。

等權重的優點是每一隻成分股都是主角，可以分散單一持股的風險，而且會不斷的再平衡(逢高出脫、逢低加碼)，絕對會勝過一般指數將成分股抱上又抱下。我自己投資股票，也是會不斷的逢高出脫跟逢低加碼。

等權重一樣延伸到00932上面，不同的是00921是「市值型」，00932則是「高股息」，市值加上高股息，剛好可以做完整的配置，資本利得跟高股息我都要。兆豐永續高息等權(00932) ，是台灣首檔結合「 永續 」、「高股息」和「等權重」的 ETF，「 永續 」、「高股息」的ETF有很多，「等權重」才是亮點。00932指數特點：

1.以國內上市上櫃普通股為母體，並以國立臺北大學商學院企業永續發展研究中心之台灣永續評鑑決果，結合相關篩選指標等，採等權重方式進行資產配置 。 2.經流動性檢驗及指標篩選，包含ESG指標，現金股利，動能指標，財務穩定度及發行市值為篩選條件，依股利率擇優50檔成分股。 3.每年4、10 月分 2 次進行成分股審核，這是再平衡的時間點。

接著來看一下產業配置，明顯集中在電子產業，畢竟台灣是電子大國，電子業的獲利與股利均較優，缺點就是電子股的波動(暴漲暴跌)比較大，幸好00932有再平衡機制，適當的逢高出脫與逢低加碼，可以鎖住獲利與降低波動度。

由於00932才剛剛推出，只能看指數過去的回測表現，從 2020 ~2023 年 6 月，00932指數每年的報酬率都是最高，就算在 2022 年股市表現不振時，00932指數的表現也較好。就是前面提到的「等權重、再平衡」，漲時可以助攻，跌時又比較穩定。

00932是標榜高股息，每年1、4、7、10月配息，首次配息於成立日起屆滿 45 日後，最快配息是在今年10月。但是由於成立時台灣除權息旺季已經結束，10月配息金額應該不會太迷人，但是明年應該就會開始穩定了。從指數過去表現來觀察，平均殖利率還是有6%以上，算是不錯的。現在大家很關心金管會在整頓平準金，00932沒有平準金，所以不會拿投資人的本金來充當股息，這點就不用擔心了。

總結一下00932的特點，「等權重」是最大亮點，個股權重相同，風險相對；分散以電子產業為主，適合喜歡投資電子股的投資人；「再平衡」會買低賣高成分股，增加成長動能，兼顧「股利」及「資本利得」；但是過度集中電子股，受單一產業景氣影響大。

總結來說，我還滿喜歡這一檔ETF，電子成長性高、等權重與再平衡也是台股首創，所以也收藏了100張。不過還是要提醒一下，我只是分享研究心得，買賣請自行判斷。

◎本文內容已獲 不敗教主-陳重銘 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。